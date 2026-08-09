Dossier Intelligence su Ceuta: rischio terrorismo concreto

AGI - A Ceuta c'è un concreto rischio terrorismo e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia: lo scrive il Corriere della Sera che riferisce di un dossier dei servizi segreti arrivato a Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli.
In particolare sotto la lente d'ingrandimento dell'intelligence c'è il tam tam sui social per un nuovo esodo entro il 15 agosto. Nelle chat private di WhatsApp condivise dai gruppi Facebook monitorati si legge: "Colpiamoli il giorno 10 e non l'11. Ci sono manifestazioni per il giorno 9".
La rete dei trafficanti e i canali di reclutamento
Secondo il rapporto, la mobilitazione sarebbe alimentata da utenti TikTok che inviano link WhatsApp a gruppi Facebook, con numeri telefonici provenienti anche da Usa, Egitto, Algeria, Tunisia, Libia e Senegal. Per l'intelligence sarebbe in corso "una regia per la campagna" che non è attribuibile per il momento a un attore specifico. I gruppi sarebbero inoltre utilizzati da "trafficanti di esseri umani".
La minaccia jihadista e il piano di sicurezza di Madrid
Il dossier segnala il rischio che Ceuta possa diventare un centro di "radicalizzazione e reclutamento jihadista". Nella vicina Fnideq, in Marocco, l'area è stata spesso interessata da operazioni antiterrorismo congiunte tra Spagna e Marocco per smantellare reti jihadiste transfrontaliere. Madrid ha intanto rafforzato il dispositivo di sicurezza con una barriera galleggiante di circa 500 metri, due fregate, circa duemila militari e un maggiore impiego di Guardia Civil e Policía Nacional.