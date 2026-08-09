Ungheria, il governo candida come presidente Andras Baka

AGI - Tisza, il partito al governo in Ungheria, ha nominato l'ex presidente della Corte Suprema Andras Baka come proprio candidato alla presidenza. L'elezione di Baka è prevista martedì in Parlamento, dove l'esecutivo detiene una maggioranza di oltre due terzi.
"Il gruppo parlamentare di Tisza ha appena preso una delle sue decisioni più importanti fino a oggi, tramite scrutinio segreto. Nominiamo il dottor Andras Baka, ex presidente della Corte Suprema, come Presidente della Repubblica d'Ungheria", si legge in una nota del partito del primo ministro Peter Magyar.
La campagna di Peter Magyar
Durante la sua campagna elettorale per le elezioni parlamentari del 12 aprile, Magyar aveva annunciato che, in caso di vittoria, avrebbe rimosso numerosi alti funzionari vicini al predecessore nazionalista Viktor Orban, di cui li riteneva "burattini". Tra costoro il precedente presidente ungherese, Tamas Sulyok, eletto nel 2004 dalla larga maggioranza parlamentare di cui Orban godeva all'epoca. Sulyok è stato di recente rimosso dall'incarico tramite un emendamento costituzionale. Secondo Amnesty International, tale operazione sarebbe avvenuta senza le necessarie garanzie legali.
Il percorso di Andras Baka
Baka è stato eletto presidente della Corte Suprema nel 2009. Tuttavia, dopo l'ascesa al potere di Orban nel 2010, il giudice criticò diverse misure adottate dal governo e fu rimosso dall'incarico nel 2011. Baka, 73 anni, è stato anche giudice delegato dell'Ungheria presso la Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo dal 1991 al 2007.
La posizione di Fidesz
Fidesz, il partito di Orban, ha annunciato che non parteciperà al voto, considerando illegale la rimozione di Sulyok. Il presidente dell'Ungheria ricopre un ruolo essenzialmente cerimoniale e rappresentativo, quasi del tutto privo di poteri esecutivi.