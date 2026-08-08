Zelensky: 'Accordo con gli Usa per fornitura mensile di missili'
Zelensky: "Raggiunto l'accordo con gli Usa per fornitura mensile di missili"
Home>Estero

Zelensky: "Raggiunto l'accordo con gli Usa per fornitura mensile di missili"

Il presidente ucraino lo ha dichiarato durante una conferenza stampa a Belgrado, ma manca ancora la conferma di Washington
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Belgrado
Andrej ISAKOVIC / AFP - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Belgrado
zelensky missili usa
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - Gli Usa forniranno all'Ucraina, con cadenza mensile, intercettori di difesa aerea Patriot, essenziali per contrastare i missili balistici russi.

ADV

I due Paesi hanno raggiunto accordi in merito, secondo quanto annunciato dal presidente Volodymyr Zelensky.

ADV

Il presidente ucraino: "Non sono sufficienti contro la Russia"

"Chi possiede missili e sistemi antimissile? Gli Stati Uniti ne sono i principali produttori. Possono aiutarci? Ci stiamo lavorando. Ci forniranno missili mensilmente? Sì. Abbiamo accordi in merito", ha dichiarato il capo di Stato in una conferenza stampa congiunta con il presidente serbo Aleksandar Vuicic a Belgrado.

Zelensky ha poi sottolineato che, tuttavia, queste forniture non saranno sufficienti a difendere completamente il Paese dagli attacchi russi. Washington non ha ancora commentato le parole del leader ucraino.
Il presidente Donald Trump ha di recente dichiarato che gli Stati Uniti stessi hanno bisogno di missili Patriot, le cui scorte si sono ridotte significativamente a causa della guerra contro l'Iran.

ADV