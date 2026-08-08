Zelensky: 'Accordo con gli Usa per fornitura mensile di missili'

AGI - Gli Usa forniranno all'Ucraina, con cadenza mensile, intercettori di difesa aerea Patriot, essenziali per contrastare i missili balistici russi.
I due Paesi hanno raggiunto accordi in merito, secondo quanto annunciato dal presidente Volodymyr Zelensky.
Il presidente ucraino: "Non sono sufficienti contro la Russia"
"Chi possiede missili e sistemi antimissile? Gli Stati Uniti ne sono i principali produttori. Possono aiutarci? Ci stiamo lavorando. Ci forniranno missili mensilmente? Sì. Abbiamo accordi in merito", ha dichiarato il capo di Stato in una conferenza stampa congiunta con il presidente serbo Aleksandar Vuicic a Belgrado.
Zelensky ha poi sottolineato che, tuttavia, queste forniture non saranno sufficienti a difendere completamente il Paese dagli attacchi russi. Washington non ha ancora commentato le parole del leader ucraino.
Il presidente Donald Trump ha di recente dichiarato che gli Stati Uniti stessi hanno bisogno di missili Patriot, le cui scorte si sono ridotte significativamente a causa della guerra contro l'Iran.