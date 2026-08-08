La Turchia limita il traffico delle navi nel Mar Nero

AGI - La Turchia sta limitando il traffico di navi commerciali nel Mar Nero, a seguito della crescente preoccupazione del governo per l'aumento degli attacchi russi e ucraini contro le imbarcazioni nella zona. Lo riferisce l'agenzia di stampa Bloomberg.
Permessi di transito negati
L'agenzia ha riferito che la Direzione Generale per la Sicurezza Costiera turca ha comunicato a diverse navi dirette a Novorossiysk, importante centro per l'esportazione di petrolio e cereali, che al momento non rilascia permessi di transito per tali viaggi o che necessita di più tempo per esaminare le richieste attraverso lo Stretto dei Dardanelli.
Le autorità non hanno fornito alcuna spiegazione per la decisione. La misura limita di fatto il flusso di navi nel Mar Nero, dove l'aumento degli attacchi contro le navi mercantili, comprese quelle di proprietà turca, ha spinto Ankara a chiedere maggiori misure di sicurezza.