Russia verso le elezioni, consensi in calo per Putin

AGI - Il presidente Vladimir Putin , a un mese e mezzo dalle elezioni che rinnoveranno il Parlamento russo, continua a vivere un'emorragia di consensi. Secondo un sondaggio condotto tra fine luglio e inizio agosto dal Centro russo per la ricerca sull'opinione pubblica (Vtsiom), il 65,9% dei russi approva l'operato del presidente, una percentuale che solo pochi mesi fa si attestava all'80%.
Il gradimento del leader del Cremlino rimane stagnante, dopo il crollo di 5 punti subito a luglio come effetto della grave crisi del carburante causata dagli attacchi ucraini alle raffinerie russe.
Le intenzioni di voto
Per quanto riguarda Russia Unita, il partito di governo legato al presidente Putin, le intenzioni di voto si attestano al 32,1%, sebbene il Cremlino sia fiducioso che la bassa affluenza alle urne gli consentirà di mantenere la maggioranza costituzionale alla Duma, la Camera bassa, il prossimo 20 settembre.
Le cause del calo di popolarità
Il calo della popolarità di Putin è iniziato a marzo con il blocco dei social media e il rallentamento di Internet, che hanno indignato giovani, imprenditori e militari. Secondo il Centro Levada, due terzi dei russi sono favorevoli alla cessazione delle ostilità in Ucraina e all'avvio di negoziati di pace, mentre solo un terzo degli intervistati sostiene la continuazione della guerra.
La campagna elettorale
In ogni caso, Putin ha deciso di guidare la campagna di Russia Unita per la prima volta dal 2007 con lo slogan "Tutto per la vittoria", un obiettivo a cui sembra subordinata ogni altra questione, ma che è ben lungi dall'essere raggiunto in Ucraina.
Il precedente del 2018
Il Cremlino non si trovava in una situazione simile nei sondaggi da quando Putin decise di approvare la riforma delle pensioni praticamente in segreto, in concomitanza con la partita inaugurale dei Mondiali di calcio del 2018 in Russia. All'epoca, la popolarità di Putin crollò in meno di due mesi dall'80% al 62%, soprattutto tra l'elettorato di riferimento del Cremlino: gli over 50.
L'opposizione e Yabloko
Nelle elezioni del mese prossimo, la maggior parte delle figure dell'opposizione russa in esilio ha già invitato a votare per l'unico partito contrario alla guerra, Yabloko, che però oggi ha dovuto prendere le distanze da questi endorsement per timore di essere escluso dalle elezioni con l'accusa di aver beneficiato di interferenze straniere.