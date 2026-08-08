Il figlio di Joe Biden: 'Il cancro si è esteso alle ossa'

AGI - Il cancro alla prostata dell'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è diffuso ad altre parti del corpo e gli sta causando dolore, ha dichiarato suo figlio Hunter Biden in un'intervista alla BBC andata in onda ieri sera. "Il cancro si è diffuso, ha metastatizzato alle ossa e oltre", dice. "È molto doloroso ed è molto debilitante sotto molti aspetti".
L'ex presidente ha rivelato la sua diagnosi di cancro nel maggio dello scorso anno, meno di quattro mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca.
Le condizioni di salute
"È davvero triste da vedere", dice Hunter Biden. "L'unica cosa che vorrei dire su mio padre, sulla sua salute attuale, è che vorrei che si lamentasse di più, perché non è un buon segno". Ma il figlio dell'ex presidente afferma che suo padre è ancora "presente", parlando pubblicamente delle questioni che gli stanno a cuore: "Continua a fare quello che gli piace. Crede profondamente in questo Paese".