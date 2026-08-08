Il figlio di Joe Biden: 'Il cancro si è esteso alle ossa'
Hunter Biden: "Mio padre sta sempre peggio, il cancro si è esteso alle ossa"
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Hunter Biden: "Mio padre sta sempre peggio, il cancro si è esteso alle ossa"

Il figlio dell'ex presidente Usa alla BBC: "Vorrei che si lamentasse di più perchè non è un buon segno"
Hunter Biden: "Mio padre sta sempre peggio, il cancro si è esteso alle ossa"
Kent NISHIMURA / AFP - L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden parla durante l'inaugurazione del Barack Obama Presidential Center a Chicago, Illinois, il 18 giugno 2026.
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AGI - Il cancro alla prostata dell'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è diffuso ad altre parti del corpo e gli sta causando dolore, ha dichiarato suo figlio Hunter Biden in un'intervista alla BBC andata in onda ieri sera. "Il cancro si è diffuso, ha metastatizzato alle ossa e oltre", dice. "È molto doloroso ed è molto debilitante sotto molti aspetti".

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L'ex presidente ha rivelato la sua diagnosi di cancro nel maggio dello scorso anno, meno di quattro mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca.

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Le condizioni di salute

"È davvero triste da vedere", dice Hunter Biden. "L'unica cosa che vorrei dire su mio padre, sulla sua salute attuale, è che vorrei che si lamentasse di più, perché non è un buon segno". Ma il figlio dell'ex presidente afferma che suo padre è ancora "presente", parlando pubblicamente delle questioni che gli stanno a cuore: "Continua a fare quello che gli piace. Crede profondamente in questo Paese".

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