Usa, il Senato approva nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia

AGI - Il Senato degli Usa ha approvato venerdì 7 agosto un ampio pacchetto di sanzioni contro le entrate energetiche della Russia.
Il disegno di legge passa ora alla Camera dei Rappresentanti, ma la votazione non si terrà prima dell'inizio di settembre a causa della pausa estiva del Congresso.
Cosa prevedono le nuove sanzioni alla Russia
Il pacchetto imporrebbe sanzioni a funzionari russi, oligarchi, istituzioni finanziarie e alla cosiddetta 'flotta ombra', utilizzata per eludere le restrizioni sulle esportazioni di petrolio di Mosca. Ciò consentirebbe inoltre al presidente Donald Trump di imporre dazi fino al 500% sulle importazioni russe, inclusi gas e petrolio. Aspetto cruciale, le sanzioni permetterebbero a Trump di imporre dazi fino al 100% sulle merci provenienti dai principali acquirenti di petrolio e gas russi, tra cui paesi come Cina e India.
Secondo i senatori bloccare le entrate energetiche è essenziale per indebolire la capacità del presidente russo Vladimir Putin di finanziare la guerra in Ucraina, giunta ormai al quinto anno. Se approvata, la legge includerebbe tra i bersagli delle sanzioni lo stesso Putin, oltre ad altri alti funzionari. Il disegno di legge prende il nome dal defunto senatore Lindsey Graham, scomparso l'11 luglio dopo aver dedicato oltre un anno a raccogliere consensi per la sua approvazione.
L'accordo con la Casa Bianca: un'eredità del senatore Graham
Poco prima della sua morte, Lindsey Graham aveva annunciato di aver raggiunto un accordo con la Casa Bianca su una versione riveduta del testo, che prevedeva l'estensione dell'autorità sanzionatoria esistente, volta a limitare i finanziamenti ai settori energetico e bellico iraniano. Per la sorella del senatore, Darline Graham, che gli è succeduta al Congresso, l'approvazione definitiva del disegno di legge non solo onorerà la memoria del fratello, ma "promuoverà anche la pace tagliando i finanziamenti che alimentano la macchina bellica russa".
La senatrice democratica Jeanne Shaheen, membro della Commissione per le relazioni estere del Senato, ha affermato che il disegno di legge "colpisce duramente i settori energetico e finanziario della Russia". "Vladimir Putin capisce solo la forza e risponde solo alla pressione", ha aggiunto Shaheen. "Questa legge rappresenta la nostra migliore opportunità per mettere finalmente in ginocchio la macchina da guerra russa e costringere Putin al tavolo delle trattative".
La reazione della Russia: "Danno all'amministrazione Usa"
L'ambasciata russa negli Stati Uniti ha condannato il disegno di legge, affermando che "danneggia l'attuale amministrazione statunitense". Mosca è anche sottoposta a crescenti pressioni europee, con l'Ue che il mese scorso ha approvato una nuova serie di sanzioni, seppur attenuate rispetto alle precedenti proposte più severe. Il pacchetto - il 21 dell'Ue dall'invasione russa del 2022 - è stato bloccato da una serie di obiezioni da parte degli Stati membri su diversi elementi proposti. Si concentra sul congelamento del tetto massimo al prezzo del petrolio per cercare di impedire a Mosca di trarre profitto da un'impennata dei prezzi del petrolio dovuta alla guerra con l'Iran.
Nel mirino anche le criptovalute
Secondo quanto riferito dai diplomatici, l'ultimo ostacolo è stato superato dopo che alla Grecia è stata concessa un'esenzione che consente alle compagnie di navigazione di continuare a trasportare gas naturale liquefatto russo dall'Artico. Il nuovo pacchetto di misure prende di mira anche il settore finanziario di Mosca e le società di criptovalute, e inserisce nella lista nera numerosi altri funzionari russi coinvolti nella guerra.Tuttavia, la proposta di un divieto generalizzato di visti è stata accantonata.