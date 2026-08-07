Usa, la Corte d'appello blocca i lavori alla 'ballroom' di Trump

AGI - Un collegio di giudici di una Corte d'appello federale degli Usa ha bloccato, con una decisione presa a maggioranza di due voti contro uno, il progetto della 'ballroom', la sala da ballo della Casa Bianca voluta dal presidente Donald Trump.
La Corte ha stabilito che i lavori devono essere sospesi, fatta eccezione per quelli sotterranei.
Il controllo sui finanziamenti per il restyling della Casa Bianca
I giudici hanno ribadito che tocca al Congresso mantenere il controllo sui finanziamenti destinati ai lavori di ristrutturazione e sviluppo della Casa Bianca e dal Campidoglio non era arrivata nessuna autorizzazione. La Corte si è divisa secondo linee ideologiche: a favore dello stop ai lavori hanno votato la giudice Patricia Millett, nominata dall'ex presidente Barack Obama, e il giudice Brad Garcia, nominato dall'ex presidente Joe Biden. Contraria Neomi Rao, nominata da Trump.
Immediato il ricorso
Trump ricorrerà "immediatamente" alla Corte Suprema dopo la decisione della Corte d'appello federale che ha bloccato i lavori per la costruzione della nuova 'ballroom'. Lo ha annunciato lo stesso presidente americano sul social Truth