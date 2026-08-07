Özlem Karapınar: prima donna generale dell'Aeronautica turca

AGI - Özlem Karapınar è la prima donna a raggiungere il grado di generale dell'Aeronautica militare turca. La nomina è stata approvata dal Consiglio Militare Supremo turco.
La promozione di Karapınar è stata decisa dalla Yüksek Askerî Şûra, nota con l'acronimo turco YAŞ, guidata dal presidente Recep Tayyip Erdoğan. Con effetto dal 30 agosto, il Consiglio ha approvato la promozione di 25 generali e ammiragli a gradi superiori e ha elevato 69 colonnelli al corpo dei generali e degli ammiragli.
Un'importante pietra miliare per le Forze Armate
La promozione rappresenta una pietra miliare in un esercito storicamente dominato dagli uomini ai suoi livelli più alti.
Karapınar non è la prima donna a raggiungere il massimo grado nelle forze armate turche. Nel 2023, il colonnello Gökçen Fırat è diventata la prima donna ammiraglio della Repubblica, promossa a contrammiraglio in seguito a una nomina approvata dallo stesso Erdoğan.
La promozione del primo astronauta turco
Tra i promossi a generale di brigata nell'Aeronautica militare figura anche un uomo molto noto: Alper Gezeravcı, il primo astronauta turco, che ha volato verso la Stazione Spaziale Internazionale all'inizio del 2024.