Botta e risposta Trump-Zelensky sui Patriot

AGI - "Anche noi abbiamo bisogno dei Patriot, Biden gliene ha dati così tanti, ha regalato munizioni per un valore di 300 miliardi di dollari. Quando ho lasciato l'incarico, le scorte erano piene e lui ne ha regalato la maggior parte".
Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto all'appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la fornitura all'Ucraina di missili a lungo raggio o di ulteriori sistemi Patriot.
La conferenza stampa e il nodo dei Patriot
Durante una conferenza i giornalisti hanno chiesto al presidente se fosse pronto a fornire all'Ucraina i missili a lungo raggio richiesti o ulteriori batterie Patriot. "Ora stiamo ricostruendo le scorte e usando munizioni molto potenti, molto buone, ma non le useremmo - dovremmo usare qualcos'altro", ha replicato Trump.
La guerra in Iran "finirà presto"
Il Tycoon ha affrontato anche il tema del Medio Oriente. Rispondendo alle domande dei giornalisti sui prezzi dell'energia a livello globale e negli Stati Uniti, ha affermato di ritenere che la guerra contro l'Iran finirà "abbastanza presto".
"Non credo che possano resistere ancora a lungo", ha detto.
Contestualmente, il Parlamento di Teheran ha avviato la discussione di una bozza di legge volta a rafforzare il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars.
In base alla proposta di legge, ai paesi ostili, come gli Stati Uniti e Israele, sarà vietato il transito attraverso lo stretto. Il disegno di legge prevede sanzioni per coloro che violeranno tale divieto. Iran e Oman intanto sono giunti alla fase finale della stesura di un accordo temporaneo per regolamentare il passaggio delle navi commerciali nello Stretto di Hormuz, che non prevederebbe pedaggi, ma manca l'ultimo ok iraniano.
Mentre resta in vigore il blocco navale statunitense dei porti meridionali dell'Iran.
"L'oceano" tra Russia e USA
Rispondendo ad altre domande sull’aumento degli attacchi russi contro i civili, il presidente Usa ha risposto in modo evasivo, sottolineando che gli Stati Uniti non sono direttamente coinvolti nel conflitto perché separati da un oceano e ha affermato di essere addolorato nel vedere le vittime da entrambe le parti.
La risposta Ucraina
Non è tardata ad arrivare la controbattuta del presidente Zelensky, che ha sottolineato: "L'Ucraina sta lavorando allo sviluppo di propri missili balistici. I test hanno mostrato un grande potenziale. Dobbiamo trasformarli in un'arma reale".
"L'Ucraina è in grado di produrre il proprio missile e il lanciatore - ha poi proseguito - mentre i nostri partner forniranno i componenti necessari e gli elementi critici: radar, sensori e tutto il resto richiesto", ha aggiunto.
Altri hanno impiegato decenni per sviluppare i loro sistemi. L'Ucraina deve farlo il più rapidamente possibile, con risultati concreti già entro la fine del 2026-2027", ha detto Zelensky dopo avere incontrato alti funzionari per discutere di come accelerare lo sviluppo "affinché i produttori e gli sviluppatori di armi ucraini possano ottenere risultati concreti. Stiamo creando tutte le condizioni necessarie affinche' cio' accada", ha concluso.