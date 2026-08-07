La Spagna ripristina i controlli alle frontiere con l'Italia

"I governi", conclude Madrid, "hanno il compito di promuovere la comprensione tra i Paesi e l'interesse generale delle loro popolazioni, non di creare divisioni e sterili conflitti motivati da interessi elettorali interni". "Non vi è alcun motivo per introdurre queste misure", ha ribadito il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, "la situazione a Ceuta e Melilla è già ampiamente sotto controllo e gestita efficacemente".