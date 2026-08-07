Ultimatum della Spagna all'Italia: 'Stop ai controlli o risponderemo'

AGI - Il governo di Madrid ha avvertito l'Italia che prenderà "misure proporzionali" se non saranno ritirati entro domenica i controlli per i viaggiatori provenienti dalla Spagna. Secondo la Moncloa, sede del primo ministro Pedro Sanchez, la decisione italiana è "ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola".
"Esortiamo il governo italiano a correggere, porre fine ai controlli e trattare gli spagnoli come altri cittadini europei", si legge in una nota del governo spagnolo.
"Se non lo farà entro la fine di domenica 9 agosto, la Spagna sarà obbligata ad adottare misure proporzionali per proteggere gli interessi e la dignità dei suoi cittadini", si avverte.
Ceuta, decine di minori in fila per l'identificazione
Intanto decine di minori entrati irregolarmente a Ceuta la settimana scorsa si sono presentati fin dalle prime ore di questa mattina davanti alla questura della città per essere identificati. Ufficialmente erano stati registrati 528 minori non accompagnati, ma molti ragazzini non si erano presentati nei centri di accoglienza e avevano continuato a vagare nelle strade per il timore di essere rimpatriati. Fino a quando non si è sparsa la voce che per essere presi in carico e posti sotto tutela della Città Autonoma, i minori avrebbero prima dovuto dare le loro generalità. Da ieri dunque sono cominciate le file davanti agli uffici della polizia locale; il numero degli identificati è salito a 1.017 ma è destinato ad aumentare ancora.