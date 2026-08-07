Il Papa in Francia a fine settembre, tappe a Parigi e Lourdes

AGI - Sarà un viaggio nel segno del dialogo, della pace, della missione della Chiesa e dell'Europa quello che papa Leone XIV compirà in Francia dal 25 al 28 settembre. Il programma, diffuso oggi dalla sala stampa della Santa Sede, prevede tappe a Parigi, Lourdes e Metz, con incontri istituzionali, celebrazioni liturgiche e appuntamenti dedicati ai giovani, al dialogo interreligioso e al cammino sinodale.
Il Pontefice partirà venerdì 25 settembre da Roma alle ore 7:50 e arriverà a Parigi-Orly alle 10. Dopo la cerimonia di benvenuto, sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron all'Eliseo e incontrerà autorità, società civile e corpo diplomatico, pronunciando il primo discorso del viaggio. Nel pomeriggio visiterà la sede dell'Unesco, dove terrà un intervento, quindi presiederà i Vespri nella cattedrale di Notre-Dame con vescovi, sacerdoti, consacrati e seminaristi.
Veglia con i giovani e tappa a Lourdes
La giornata si concluderà con una veglia di preghiera con i giovani allo Stade de France di Saint-Denis. Sabato 26 settembre Leone XIV visiterà la Maison Bakhita, centro di accompagnamento e integrazione sociale, e incontrerà all'Istituto cattolico di Parigi i membri dell'Assemblea sinodale provinciale, i catecumeni e i neofiti. Nel pomeriggio celebrerà la messa in Place de la Concorde prima di trasferirsi a Lourdes, dove in serata si recherà in preghiera alla Grotta di Massabielle.
La giornata nel santuario mariano
Domenica 27 settembre sarà interamente dedicata al santuario mariano: il Papa incontrerà i vescovi della Conferenza episcopale francese, celebrerà la messa nella Prairie con la recita dell'Angelus, visiterà gli operatori e gli assistiti dell'Accueil Notre-Dame, avrà un incontro privato con le religiose di vita contemplativa del Carmelo e guiderà in serata il Rosario e la tradizionale processione "aux flambeaux".
Metz e le radici dell'Europa
Lunedì 28 settembre il Pontefice raggiungerà Metz, dove prenderà parte a un incontro interreligioso e al convegno "Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità", entrambi al Centro congressi Robert Schuman.
Rientro a Roma e temi del viaggio
Dopo la messa nella cattedrale di santo Stefano, Leone XIV farà rientro a Roma, con arrivo a Fiumicino previsto alle 20:50.
Nel corso del viaggio il Papa pronuncerà dieci tra discorsi, omelie e saluti, affrontando temi destinati a spaziare dalla pace alla costruzione europea, dal dialogo tra le religioni alla missione della Chiesa, fino all'educazione, alla solidarietà e alla pastorale giovanile.