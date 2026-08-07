AGI - Un rosone gotico che richiama le grandi cattedrali francesi, una colomba con il ramoscello d'ulivo quale segno universale di pace e un motto tratto dal Vangelo di Giovanni: "Affinché il mondo abbia la vita".
Sono questi il logo e il motto del viaggio apostolico che papa Leone XIV compirà in Francia dal 25 al 28 settembre, presentati oggi insieme al programma della visita.
Il logo e il motto ufficiale
Secondo la nota diffusa dalla Santa Sede, il logo raffigura una vetrata circolare ispirata ai rosoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa. Al centro della composizione, l'arco a sesto acuto e la Croce richiamano la dimensione apostolica e liturgica del viaggio, mentre la colomba in volo rappresenta lo Spirito Santo e porta con sé un ramoscello d'ulivo, evocando la pace destinata all'intera umanità.
La scelta dei colori
Anche i colori hanno un preciso significato simbolico: il blu, il bianco e il rosso richiamano la bandiera francese, mentre il giallo-arancio della luce e il verde della speranza rimandano ai colori della Santa Sede e alla dimensione spirituale della visita.
Il motto dal Vangelo di Giovanni
Il motto, "Affinché il mondo abbia la vita", tratto dal discorso di Gesù sul pane della vita nel Vangelo di Giovanni, richiama il dono della salvezza offerto da Cristo e si propone come un invito alla speranza, alla comunione e al superamento delle divisioni attraverso la pace, la riconciliazione e la fraternità. Nelle stesse parole, sottolinea la Santa Sede, si riflette anche lo spirito con cui la Chiesa di Francia si prepara ad accogliere Leone XIV: "con gioia, apertura e intenso desiderio di testimoniare a tutti la vita che viene da Dio".