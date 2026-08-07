Ceuta: migrante tenta l'ingresso in parapendio

AGI - Ha provato a superare la frontiera via cielo, ma il suo volo è terminato nel modo più tragico possibile.
Un giovane migrante ha perso la vita dopo essere è caduto in mare con un parapendio, con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. Fin'ora risulta essere il primo tentativo di accesso via aera nella città autonoma.
Il tentativo di atterraggio a Ceuta
Lo ha riferito la Guardia Civile dell'exclave spagnola, che questa mattina ha trovato il ragazzo il corpo del giovane. Gli agenti avevano notato una persona con un parapendio che cercava di avvicinarsi alla città proveniente dai monti Benzu, nella baia nord.
La dinamica dell'incidente
Probabilmente l'uomo voleva atterrare in un'area vicino al confine settentrionale, ma non è riuscito a controllare il dispositivo ed è finito in acqua.
Le forze dell'ordine sono tempestivamente accorse sul posto per salvarlo, ma quando sono arrivate era già troppo tardi.