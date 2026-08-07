Ceuta: migrante tenta l'ingresso in parapendio
Ceuta, un migrante tenta l'ingresso in parapendio ma muore cadendo in mare
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Ceuta, un migrante tenta l'ingresso in parapendio ma muore cadendo in mare

La Guardia Civile aveva notato l'uomo arrivare dall'area montuosa di Benzu
Un parapendio
AFP - Un parapendio
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AGI - Ha provato a superare la frontiera via cielo, ma il suo volo è terminato nel modo più tragico possibile.

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Un giovane migrante ha perso la vita dopo essere è caduto in mare con un parapendio, con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. Fin'ora risulta essere il primo tentativo di accesso via aera nella città autonoma.

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Il tentativo di atterraggio a Ceuta

Lo ha riferito la Guardia Civile dell'exclave spagnola, che questa mattina ha trovato il ragazzo il corpo del giovane. Gli agenti avevano notato una persona con un parapendio che cercava di avvicinarsi alla città proveniente dai monti Benzu, nella baia nord.

La dinamica dell'incidente

Probabilmente l'uomo voleva atterrare in un'area vicino al confine settentrionale, ma non è riuscito a controllare il dispositivo ed è finito in acqua.

Le forze dell'ordine sono tempestivamente accorse sul posto per salvarlo, ma quando sono arrivate era già troppo tardi.

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