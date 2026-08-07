Ceuta, 007 russi dietro la propaganda online dell'estrema destra

AGI - Secondo un'analisi condotta da 411, un gruppo specializzato nella lotta alla disinformazione, gli account collegati all'esercito russo che promuovevano messaggi di estrema destra hanno raggiunto oltre 500.000 persone nei primi giorni della crisi migratoria di Ceuta.
Gli account sui social media collegati alla Russia diffondono frequentemente narrazioni destabilizzanti in Europa, promuovendo spesso tesi di estrema destra sull'immigrazione. Ma 411 e altri esperti suggeriscono che la portata e il coordinamento della disinformazione che ha fatto seguito alla crisi di Ceuta siano significativi. I gruppi che diffondono disinformazione sono più organizzati e potenti di quanto non lo fossero qualche anno fa. "Continuiamo a osservare questo fenomeno in tutta Europa e lo troviamo molto interessante. Sembra che ci sia una sorta di meccanismo o struttura in atto", ha affermato Saman Nazari, ricercatore principale presso Alliance4Europe, un'organizzazione no-profit con sede a Bruxelles. "Con una certa regolarità, stiamo assistendo a un'escalation di questo tipo di crisi in tutta Europa. È una coincidenza troppo grande per essere un effetto domino".
La diffusione delle narrazioni sulla crisi
Il bombardamento, scrive il 'Guardian', è iniziato il primo agosto, il giorno dopo che, secondo quanto riferito, 49.000 persone avevano tentato di attraversare il confine con l'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco durante la notte. Questo episodio si inseriva in una crisi più ampia, durata diversi giorni, durante la quale si stima che 72.000 migranti abbiano raggiunto il piccolo territorio del Nord Africa. Le ricostruzioni degli eventi sono state inquadrate in chiave di estrema destra, definendoli un "assalto" deliberatamente coordinato e suggerendo la complicità delle autorità. Diverse di queste ricostruzioni hanno aggiunto teorie del complotto islamofobe o antisemite.
L'analisi sui social media
Secondo un'analisi di circa 4,5 milioni di post sui social media condotta da 411, queste narrazioni si sono rapidamente diffuse in sette lingue e hanno raggiunto oltre 720.000 visualizzazioni nell'arco di sei ore il primo agosto. Altri account di estrema destra invitavano i nazionalisti a radunarsi a Ceuta e a "pattugliare" negozi e abitazioni, alcuni dei quali apparentemente in modo coordinato.
Lo scambio di informazioni tra migranti
Secondo alcune fonti, i social media avrebbero giocato un ruolo significativo nella crisi di Ceuta, spingendo le persone ad attraversare il confine e alimentando la reazione a tale evento. Le voci diffuse online hanno indotto i giovani marocchini a credere che il confine fosse aperto; altri hanno offerto suggerimenti su come raggiungere il territorio.
L'analisi di 411 ha confermato le segnalazioni di un consistente scambio di informazioni logistiche tra potenziali migranti sui social media, relative alle modalità di attraversamento del confine. Gran parte di questo scambio si è verificato nella sezione commenti sotto i video virali su Ceuta. Tale coordinamento tra i migranti sembrava essere spontaneo, proveniente "prevalentemente da piccoli account individuali dall'aspetto anonimo, piuttosto che da un singolo canale di reclutamento identificabile".
Il ruolo della propaganda russa
Con il proseguire degli attraversamenti del confine, sui social media è scoppiata una reazione di destra separata. Una delle fonti di questa raffica di propaganda è stata Rybar, un canale Telegram con legami con l'intelligence russa. La società madre di Rybar è stata soggetta a sanzioni in Europa. Una rete di account "ripetitori" ha poi amplificato e diffuso i post di Rybar. Tra questi, figuravano account collegati alla rete Pravda, un'organizzazione che diffonde la propaganda del Cremlino in tutto il mondo. Nazari ha suggerito che le attività di disinformazione sembravano coordinate e che si sarebbero dovute condurre indagini per determinare se esistessero forum chiusi o strutture simili in cui gli esponenti dell'estrema destra discutessero su come diffondere i propri messaggi.
Un fenomeno più rapido rispetto al 2021
Ned Mendez, ricercatore principale di 411, ha affermato che la disinformazione sulla crisi di Ceuta si è diffusa molto più rapidamente rispetto a quanto accaduto nel maggio 2021, durante un incidente simile in cui 8.000 migranti attraversarono lo stesso confine dal Marocco alla Spagna.
Anche l'estrema destra ha colto al volo quegli eventi, ma questa volta l'amplificazione delle narrazioni di estrema destra è avvenuta più rapidamente. Gli appelli alla mobilitazione dell'estrema destra hanno portato i gruppi nazionalisti nella piazza principale di Ceuta nel giro di pochi giorni, ha osservato 411. Nel 2021, appelli simili sono stati lanciati, ma ci è voluto molto più tempo perché i nazionalisti si mobilitassero. "Si potrebbe paragonare il processo a un'autostrada dell'informazione altamente specifica e organizzata", ha affermato Mendez. "Se un contenuto o una disinformazione viene immesso su questa autostrada privilegiata, riceverà un livello di amplificazione e di diffusione a cui altri tipi di contenuto non hanno accesso. Eventi come questo in tutta Europa suggeriscono che alcuni contenuti vengono selezionati per accedere a questa autostrada privilegiata e che questi contenuti condividono caratteristiche simili".
La preoccupazione per le future crisi
L'analisi di 411 afferma: "Questo meccanismo è la vera fonte di preoccupazione, più che questa particolare crisi. La prossima volta che si verificherà un incidente di confine in qualsiasi punto del Mediterraneo, quelle stesse reti di trasmissione saranno già operative, pronte a intervenire e a ripartire".