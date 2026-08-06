Thailandia: fulmine uccide un calciatore durante una partita

AGI - Un calciatore thailandese di 24 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine che si è abbattuto sul terreno di gioco durante una partita disputata martedì allo stadio Santiphap di Sungai Golok, nel sud della Thailandia. Altri dodici giocatori sono rimasti feriti.
La vittima è Sofwan Awae, esterno offensivo del SAMCOLTS. Secondo la polizia, il giovane ha riportato lesioni gravissime dopo che la scarica elettrica ha colpito il campo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Il decesso è stato confermato dal capo della polizia locale, Thun Sirikhunt.
Le immagini e i soccorsi
Video diffusi sui social media mostrano il momento in cui il fulmine colpisce il terreno di gioco nei pressi dei calciatori, seguito da un forte boato. I compagni di squadra di Awae sono immediatamente intervenuti per prestargli i primi soccorsi, praticando le manovre di rianimazione fino all'arrivo del personale sanitario.
Tra i dodici feriti figura anche un cittadino malese. Tutti sono stati trasportati in ospedale.
Il torneo e il cordoglio del club
L'incontro era valido per la Golok FA Cup, competizione locale riservata a squadre amatoriali thailandesi e malesi. In campo si affrontavano il SAMCOLTS e l'Abu x Nong Sirin.
Awae aveva recentemente firmato con lo Yala FC, club della terza divisione thailandese. La società ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del calciatore con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali.
Fulmini, vittime ogni anno in Thailandia
Le autorità ricordano che gli incidenti causati dai fulmini sono relativamente frequenti nel Paese. Secondo il Dipartimento per il controllo delle malattie, tra il 2020 e il 2024 almeno 283 persone sono state colpite da fulmini in Thailandia, molte delle quali sono morte sul colpo.
L'episodio è avvenuto nello stesso giorno in cui una serie di fulmini ha provocato almeno 14 morti nello Stato indiano del Jharkhand, dove la maggior parte delle vittime erano lavoratori agricoli impegnati nei campi.