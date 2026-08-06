Trump: “La guerra contro l’Iran finirà abbastanza presto”

AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti sui prezzi dell'energia a livello globale e negli Stati Uniti, ha affermato di ritenere che la guerra contro l'Iran finirà "abbastanza presto".
"Non credo che possano resistere ancora a lungo", ha detto.
Tuttavia, la questione non sembra essere così semplice. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, il Parlamento di Teheran starebbe avviando la discussione di una bozza di legge volta a rafforzare il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz.
L’Iran e il controllo di Hormuz
In base alla proposta di legge, ai paesi ostili, come gli Stati Uniti e Israele, sarà vietato il transito attraverso lo stretto. Il disegno di legge prevede sanzioni per coloro che violeranno tale divieto. Iran e Oman intanto sono giunti alla fase finale della stesura di un accordo temporaneo per regolamentare il passaggio delle navi commerciali nello Stretto di Hormuz, mentre resta in vigore il blocco navale statunitense dei porti meridionali dell'Iran.
La situazione dello Stretto di Hormuz e i negoziati
Al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato chiesto, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, se fosse stato raggiunto un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, e lui ha risposto: "Non voglio dire che sia stato raggiunto un accordo, lo stretto è praticamente aperto ora".
Trump ha aggiunto: "Sapete, abbiamo quello che viene chiamato un blocco, guidato dalla Marina degli Stati Uniti, e lo controlliamo. Ma possono sempre sparare qualcosa o posare una mina. E se viene trovata anche una sola mina, sconvolge tutto, perché nessuno vuole mettere in mare le proprie navi, che valgono un miliardo di dollari, e rischiare che vengano colpite per errore da una mina. Ma penso che stiamo facendo ottimi progressi. Sono coinvolto nei negoziati e penso che le cose vadano bene. Potrebbe succedere presto, sì".
Vance 2028? Troppo presto per parlarne
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che "è troppo presto" per parlare del suo successore alla Casa Bianca. Quando gli è stato chiesto se sosterrebbe la candidatura del suo vice, JD Vance, nel 2028, Trump ha risposto ai giornalisti: "Ne ho sentito parlare poco fa. Penso sia un grande. Ma è troppo presto per pensarci".
Abbiamo armi potenti in numero illimitato
Trump, è tornato sul tema della carenza di armi da parte degli Usa, dicendo "ce ne servono sempre di più, ne abbiamo bisogno continuamente". "All'Ucraina abbiamo dato una quantità enorme di armamenti. Lo hanno fatto quelli di Biden, e li hanno dati gratuitamente. Miliardi, centinaia di miliardi. E per fortuna, durante il mio mandato avevo accumulato tante scorte. Ho ricostruito le forze armate", ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti. "Abbiamo alcuni tipi di munizioni molto potenti di cui disponiamo in quantità praticamente illimitate", ha aggiunto, senza indicare a cosa si riferisse.
Il presidente Donald Trump ha voluto allontanare le ombre sull'emergenza che riguarderebbe le scorte di munizioni degli Stati Uniti, dopo la rivelazione del Washington Post che aveva parlato di duro scontro tra lui e il capo del Pentagono Pete Hegseth. "Le nostre aziende della difesa stanno costruendo più impianti in questo momento che in qualsiasi altro periodo della nostra storia. Stanno costruendo stabilimenti per i Patriot, per i Tomahawk, per ogni tipo di sistema", ha detto parlando con i giornalisti.