I principali fiumi europei sono tutti in secca

AGI - Loira, Po, Reno e Danubio ai minimi storici. A certificare la secca dei principali fiumi europei sono le immagini satellitari del sistema Copernicus, che restituiscono la fotografia di un'estate che sta mettendo a dura prova l'Europa e i suoi corsi d'acqua.
Le immagini Sentinel-2 acquisite tra l'1 e il 3 agosto 2026 mostrano livelli idrici eccezionalmente bassi lungo tratti di quattro fiumi: la Loira vicino a Saumur in Francia, il Po vicino a Cremona in Italia, il Reno vicino a Boppard in Germania e il Danubio vicino a Paks in Ungheria.
Vasti banchi di sabbia e ghiaia, normalmente sommersi, emergono chiaramente in ogni immagine, segnalando l'impatto diffuso della prolungata siccità che sta colpendo gran parte del continente. Le conseguenze si estendono ben oltre le rive con ripercussioni importanti sulle attività economiche come agricoltura, produzione di energia e trasporto merci.
Il Reno e il trasporto merci sui fiumi
Il basso livello del Reno potrebbe avere conseguenze economiche per diversi settori industriali tedeschi, tra cui quello chimico e siderurgico, che dipendono dal fiume per il trasporto di grandi quantità di merci. La federazione tedesca delle costruzioni ha avvertito che il Reno viene “sempre più spinto al limite della propria capacità” a causa dei ripetuti episodi di bassa portata.
La situazione mostra “quanto siano vulnerabili i trasporti e la logistica della Germania”, ha affermato l’organizzazione, aggiungendo che le autorità devono rendere con urgenza le vie navigabili “più moderne e resilienti al cambiamento climatico”. La federazione ha sottolineato che le industrie tedesche, già alle prese con gli elevati costi dell’energia e la concorrenza estera, difficilmente possono sostenere un ulteriore aggravio.
Il Danubio e la centrale di Paks
Lungo il Danubio, l'immagine evidenzia la centrale nucleare di Paks, dove la scarsa portata del fiume sta creando gravi problemi operativi per il raffreddamento del reattore. Nelle stesse ore, le autorità ungheresi hanno segnalato piccole esplosioni di gas intrappolato nei sedimenti emersi, un fenomeno legato all'abbassamento eccezionale del livello del fiume.
La situazione del Po
In Italia, il livello del Po continua a esercitare una pressione crescente sull'irrigazione, sulla produzione di energia idroelettrica e sulla disponibilità di acqua dolce, con ricadute importanti sull'agricoltura. In Francia, la Loira riflette condizioni idrologiche coerenti con il grave stress idrico che sta interessando ampie zone dell'Europa occidentale.
Siccità e industria nucleare
Ma non sono solo i corsi d'acqua maggiori a soffrire. In tutta Europa la siccità sta mettendo a dura prova i fiumi europei costringendo diversi Paesi a ridurre o fermare reattori nucleari per insufficiente portata d'acqua e temperature troppo elevate, con ripercussioni anche su raffreddamento industriale, trasporto fluviale e catene di approvvigionamento. L'ennesimo segnale della crescente vulnerabilità dell'Europa di fronte a condizioni idrologiche sempre più estreme.