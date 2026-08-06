L'oltraggio al Congresso: Cosa rischia Anthony Fauci?

AGI - La commissione per la Sicurezza Interna del Senato degli Stati Uniti ha votato per dichiarare l'epidemiologo Anthony Fauci responsabile di oltraggio al Congresso. Il voto si è svolto lungo le linee di partito, repubblicani a favore e democratici contrari.
Durante un'audizione parlamentare la scorsa settimana, Fauci si era rifiutato di rispondere alle domande dei parlamentari sulla risposta del governo alla pandemia di Covid, invocando il diritto garantito dal Quinto Emendamento di non autoaccusarsi.
Quando scatta l'oltraggio?
L'oltraggio al Congresso è uno strumento con cui il parlamento americano può sanzionare chi ostacola le indagini o si rifiuta di collaborare. L'oltraggio può essere riconosciuto a chi non si presenta davanti a una commissione dopo essere stato convocato, non risponde alle domande senza indicare una giustificazione legale valida, non consegna documenti richiesti dal Congresso oppure ostacola in altri modi un'indagine parlamentare.
Il caso Fauci e il Quinto Emendamento
Nel caso di Fauci, la commissione del Senato gli ha contestato il rifiuto di rispondere alle domande. L'epidemiologo che si occupò della risposta del governo alla pandemia di Covid, pero', aveva invocato il Quinto Emendamento della Costituzione, che tutela il diritto di una persona a non fornire testimonianze che potrebbero incriminarlo.
Il Quinto Emendamento è un diritto costituzionale, ma la maggioranza repubblicana in commissione ha deciso ugualmente di votare per dichiarare Fauci in oltraggio al Congresso.
I possibili sviluppi della vicenda e l'ombra di Trump
Che cosa può succedere adesso? Dopo il voto della commissione, il giudizio finale passa alla Camera di appartenenza - in questo caso il Senato - e la risoluzione deve essere approvata a maggioranza. In quel caso, la risoluzione viene inviata al procuratore federale, che fa parte del dipartimento di Giustizia, per dare seguito al voto del parlamento.
Il dipartimento non è obbligato a procedere ma, considerando che il procuratore capo ad interim Todd Blanche ha seguito finora ogni indicazione del presidente Donald Trump, che considera Fauci uno dei suoi nemici, si potrebbe arrivare a un'incriminazione da presentare davanti a un gran giurì.
Quando viene formalizzata un'accusa penale, il caso segue il normale iter giudiziario davanti a un tribunale federale. Ma considerando che Fauci ha invocato un diritto sancito dalla Costituzione, appare molto difficile che si arrivi a un verdetto di colpevolezza. Bisognerebbe dimostrare che rifiutarsi di rispondere equivale a commettere un reato.