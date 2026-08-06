Eclissi del 12 avrà impatto sull'energia, riunione urgente Ue

AGI - "L'eclissi solare della prossima settimana avrà un impatto sulla produzione di energia. Quindi MSOE ha istituito un gruppo operativo che è dedicato alla preparazione di questo evento", ha detto la portavoce della Commissione per le questioni energetiche Anna-Kaisa Itkonen rispondendo a una domanda dei giornalisti.
Riunione Ue per valutare gli impatti dell'eclissi
La portavoce ha poi aggiunto che domani si dovrebbe tenere una riunione "per i possibili impatti".
Eclissi utile allo studio delle violente perturbazioni
Quando la Luna oscurerà il Sole il 12 agosto, gli scienziati si attiveranno per studiare il suo campo magnetico, l'atmosfera e le violente perturbazioni meteorologiche che a volte causano disturbi qui sulla Terra. L'utilizzo delle eclissi per raggiungere importanti scoperte scientifiche ha una lunga storia. Fu proprio osservando un'eclissi il 29 maggio 1919 sull'isola di Príncipe, nell'Africa occidentale, che l'astronomo britannico Arthur Eddington confermò la teoria della relatività di Albert Einstein.