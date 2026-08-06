Mamma delfino trasporta il cucciolo morto per sei giorni. Il video commuove il web
Mamma delfino trasporta il cucciolo morto per sei giorni. Il video commuove il web
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Mamma delfino trasporta il cucciolo morto per sei giorni. Il video commuove il web

Fraggle nell'estuario di Leschenault in Australia ha tenuto sul dosro il cadavere come in una lunga marcia funebre
La femmina di delfino Fraggle trasporta il cadavere del figlio
Foto X - La femmina di delfino Fraggle trasporta il cadavere del figlio
fraggle delfino australia
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AGI – Il suo video ha commosso il web: Fraggle una femmina di delfino, ha trasportato per sei giorni sul dorso il cadavere del suo cucciolo, seguita dal resto del suo 'pod' in quella che sembra quasi una marcia funebre. Le immagini sono state girate da un drone del Geographe Marine Research, un'organizzazione australiana per la conservazione della natura.

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Il tursiope aveva già perso tre figli, hanno riferito gli studiosi, e ciò rende ancora più struggente questa nuotata nell'estuario di Leschenault, vicino alla città di Bunbury, lungo la costa dell'Australia Occidentale.

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Gli etologi invitano però a non "umanizzare" quelle immagini: il comportamento è infatti di natura 'epimeletica', una forma di assistenza a un individuo in difficoltà molto comune tra i cetacei, dai tursiopi alle stenelle e alle orche.

La motivazione materna e la componente socioemotiva

Possibile però che in questo mammifero la motivazione materna si sia intrecciata con la componente socioemotiva.

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