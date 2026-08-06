Mamma delfino trasporta il cucciolo morto per sei giorni. Il video commuove il web

AGI – Il suo video ha commosso il web: Fraggle una femmina di delfino, ha trasportato per sei giorni sul dorso il cadavere del suo cucciolo, seguita dal resto del suo 'pod' in quella che sembra quasi una marcia funebre. Le immagini sono state girate da un drone del Geographe Marine Research, un'organizzazione australiana per la conservazione della natura.
Il tursiope aveva già perso tre figli, hanno riferito gli studiosi, e ciò rende ancora più struggente questa nuotata nell'estuario di Leschenault, vicino alla città di Bunbury, lungo la costa dell'Australia Occidentale.
இதயத்தை உருக்கும் காட்சி— Kᴀʙᴇᴇʀ - தக்கலை கபீர் (@Autokabeer) August 6, 2026
மேற்கு ஆஸ்திரேலியா. Leschenault கழிமுகத்தின் அமைதியான தண்ணி.
அங்க ஒரு அம்மா... பேரு "Fraggle".
2 வாரம் முன்னாடி பிறந்த அவ குட்டி. இன்னைக்கு இல்ல.
ஆனா அம்மாவால விட முடியல.
இறந்த குட்டியை முதுகுல தாங்கிட்டு, நாள் கணக்கா நீந்திட்டே இருக்கா. கீழ… pic.twitter.com/lTWtfvfntz
Gli etologi invitano però a non "umanizzare" quelle immagini: il comportamento è infatti di natura 'epimeletica', una forma di assistenza a un individuo in difficoltà molto comune tra i cetacei, dai tursiopi alle stenelle e alle orche.
La motivazione materna e la componente socioemotiva
Possibile però che in questo mammifero la motivazione materna si sia intrecciata con la componente socioemotiva.