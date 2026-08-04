Droni ucraini nel cuore della Russia, 5 morti a Mosca

AGI – Cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in un attacco di droni avvenuto nella notte nella regione di Mosca, ha annunciato il governatore Andrei Vorobyov. "Questa mattina, le forze di difesa aerea hanno respinto un attacco di droni nella regione di Mosca. (...) Purtroppo, ci sono delle vittime. Secondo le informazioni preliminari, cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite. Tutti i feriti stanno ricevendo le cure mediche necessarie. Esprimo le mie sincere condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime", ha scritto Vorobyov sul suo canale su Max.
Secondo quanto riferito dal governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, i droni hanno anche danneggiato un magazzino Wildberries vicino a Krasny Bor, nella Russia nord-occidentale, ferendo una persona. Il colosso russo dell'ecommerce ha dichiarato che l'attacco ha provocato un incendio presso il suo centro logistico di Krasny Bor.
Attacchi in Ucraina e vittime civili
In Ucraina, gli attacchi russi hanno ucciso due bambine di 5 e 10 anni, i cui corpi sono stati recuperati dalle macerie della loro casa, e un'anziana a Sumy, nel nord-est del Paese, ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale. Sei bombe aeree guidate hanno colpito infrastrutture civili nella città, inclusi edifici residenziali e non residenziali, ha aggiunto il governatore.
Attacco a Mykolaiv
Un altro attacco alla città portuale di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale, ha causato la morte di una donna di 89 anni, secondo quanto riferito da Georgy Reshetilov, capo dell'amministrazione militare della regione.Gli Usa 'frenano' sui patriot
Gli Usa 'frenano' sui Patriot
Intanto dall’America arrivano brutte notizie per Zelensky. Come ha dichiarato l'ambasciatore statunitense presso la NATO, Matthew Whitaker, in un'intervista a Fox News, infatti, “è improbabile” che Washington raggiunga un accordo con l'Ucraina sulla produzione congiunta di missili intercettori Patriot prima di questo inverno. "Un accordo di produzione a lungo termine non verrà concluso prima di questo inverno. Quindi continueremo a lavorarci", ha detto Whitaker.
Washington valuta "ampia cooperazione"
Whitaker ha affermato che i missili intercettori PAC-3 Patriot rimangono soggetti a rigidi controlli sulle esportazioni statunitensi. Al contempo, ha affermato che Washington sta valutando una più ampia cooperazione in materia di difesa con l'Ucraina e i suoi alleati europei. "Esistono opportunità di coproduzione che possiamo realizzare con gli ucraini e con gli europei per rafforzare la base industriale e sostenere la difesa dell'Ucraina e dell'Europa", ha detto Whitaker.
Priorità difesa aerea
Fino a quando non si raggiungerà un accordo, Whitaker ha affermato che è prioritario garantire all'Ucraina capacità di difesa aerea prima dell'inverno "il più rapidamente possibile", sia attraverso forniture da parte di alleati con missili in eccedenza, sia aumentando la produzione negli stabilimenti statunitensi.