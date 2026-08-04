Sofia, giovani ebrei italiani 'assaltati' dai naziskin

AGI - Gravissima intimidazione antisemita a Sofia, in Bulgaria, contro un gruppo di adolescenti ebrei italiani provenienti da Roma e Milano e i loro educatori.
Un video circolato in rete mostra alcuni naziskin vestiti di nero che urlano "Sieg Heil", fanno saluti nazisti e si agitano minacciosi davanti all'hotel che ospitava i ragazzi. L'episodio risale a domenica scorsa.
La Comunità Ebraica: "I nostri ragazzi non sono liberi di viaggiare"
"I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale degli antisemiti", ha denunciato Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma, che ha parlato di "ignobile provocazione". "Ci sono stati lunghi minuti di tensione, anche perché dopo l'intervento della polizia i naziskin sono tornati e hanno di nuovo bloccato gli ingressi, minacciando e urlando i nostri ragazzi", ha spiegato in una nota. "La Comunità Ebraica di Roma condanna con fermezza questo ennesimo episodio di antisemitismo, che colpisce adolescenti ebrei italiani e i loro educatori, in un Paese dell'Unione europea. Chiediamo alle autorità bulgare che venga fatta luce su quest'aggressione e che i responsabili vengano al più presto identificati e perseguiti".
Momenti di forte tensione a Sofia, in Bulgaria, dove un gruppo di naziskin ha preso di mira un albergo in cui era alloggiato un gruppo di adolescenti ebrei italiani provenienti da #Roma e #Milano, insieme ai loro educatori. pic.twitter.com/ZbUWk6OG19— Shalom (@shalomroma) August 4, 2026
I dati degli episodi antisemiti negli Usa
L'antisemitismo si fa sentire anche negli Usa: a luglio, a New York, il 70% di tutti i crimini d'odio ha colpito gli ebrei, confermando l'aumento di tali reati da quando il sindaco di New York, Zohran Mamdani, si è insediato all'inizio dell'anno, ha scritto il Times of Israel. I crimini d'odio antiebraici confermati sono aumentati dell'8,5% quest'anno, raggiungendo quota 205 rispetto ai 189 dello stesso periodo dell'anno scorso.