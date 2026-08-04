Australia, il prestito record: restituisce un libro dopo 150 anni

AGI - Chissà cosa direbbe l'anonimo lettore dell'Ottocento sapendo che la sua dimenticanza avrebbe fatto il giro del mondo un secolo e mezzo più tardi. Di storie di volumi riconsegnati con forte ritardo sono piene le cronache, ma quella registrata nei giorni scorsi nel Nuovo Galles del Sud stabilisce un primato difficile da eguagliare, sia per le tempistiche sia per le imprevedibili modalità del ritrovamento.
Un tomo dato alle stampe nel 1858, intitolato The Antiquities of Athens, è tornato ufficialmente tra le mani dei bibliotecari della cittadina di Kiama dopo circa 150 anni di assenza. A riportarlo a casa non è stato ovviamente l'originario utente, ma i proprietari di un'abitazione locale, imbattutisi nell'opera per puro caso durante una serie di interventi di ristrutturazione.
Il tavolino da tè murato nel camino
Il volume giaceva nascosto in un punto decisamente insolito: un piccolo tavolino da tè che, decenni fa, era stato murato all'interno del vano di un vecchio camino. Con la demolizione della parete durante i lavori di restyling dell'immobile, la nicchia è riemersa dall'oscurità, rivelando al suo interno il prezioso compendio storico sulla Grecia antica.
Una cronologia ricostruita dagli archivisti
Ricostruire la cronologia esatta del prestito si è rivelato un lavoro da archivisti. I registri dell'epoca sono andati perduti, ma le indicazioni ancora presenti sul frontespizio collocano l'uscita del testo tra il 1872 e il 1890, periodo in cui la Biblioteca Pubblica di Kiama muoveva i suoi primi passi all'interno dello storico edificio della Kiama School of Arts. Da quel momento, del libro si sono perse le tracce per oltre un secolo.
Per il prestito quasi 20mila dollari di sanzioni mai pagate
Fatti i calcoli sulla base dei regolamenti in vigore all'epoca, il ritardo accumulato nei decenni avrebbe fruttato alla biblioteca un'entrata da capogiro, pari a quasi 20 mila dollari americani di sanzioni. I responsabili del ritrovamento, però, non dovranno sborsare un solo centesimo. L'istituto australiano ha infatti abolito da tempo le penali per la riconsegna tardiva dei volumi, una scelta condivisa da molte strutture internazionali proprio per incoraggiare la restituzione dei testi smarriti senza la paura di sanzioni economiche.
A rendere la vicenda ancora più singolare è l'incredibile stato di conservazione del testo. Nonostante l'umidità e i decenni trascorsi dietro la parete del camino, la biblioteca ha confermato che l'opera si trova in condizioni straordinariamente buone, con le pagine ben conservate e la rilegatura ancora solida.
Il libro ora in una teca
I frequentatori della struttura non potranno comunque chiedere in prestito il tomo per le proprie letture. The Antiquities of Athens ha terminato definitivamente i suoi viaggi: la direzione ha già annunciato che il volume ritirato non tornerà sugli scaffali per la consultazione pubblica, ma troverà posto in una teca permanente all'interno della sezione dedicata ai pezzi di maggior rilievo storico della collezione civica.