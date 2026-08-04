Epidemia Ciclosporiasi USA, primi due morti: oltre 18mila i casi

AGI - Le autorità statunitensi hanno rassicurato la popolazione dopo l'annuncio, giunto ieri, dei primi due decessi per l'epidemia di ciclosporiasi che ha colpito il Michigan. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani del 'Wolverine State' ha dichiarato che entrambe le persone presentavano patologie pregresse che potrebbero essere state aggravate dall'infezione intestinale e dalla disidratazione.
Cos'è la ciclosporiasi e come si trasmette
La cyclospora è un parassita microscopico sferico che causa diarrea acquosa "con evacuazioni intestinali frequenti e talvolta esplosive", spiegano i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (Cdc). Le epidemie tendono a verificarsi più spesso in tarda primavera e in estate. La ciclosporiasi, sottlineano i Cdc, è raramente mortale. Questo parassita, che predilige il calore, infetta l'intestino e si diffonde attraverso le feci, ad esempio tramite il consumo di frutta o verdura contaminata da acqua di irrigazione contenente escrementi.
La valutazione degli esperti sui rischi e le cure
Joel Kammeyer, primario del reparto di malattie infettive della Wayne State University e del Detroit Medical Center, ha definito i decessi una "tragedia", ma ha sottolineato che, nonostante i migliaia di casi, solo due persone sono morte. "Per chi si presenta al pronto soccorso con la ciclosporiasi come unico problema, la cura è relativamente semplice", ha dichiarato Kammeyer all'Associated Press. Tuttavia "è logico che alcuni pazienti potrebbero non essere in grado di sopportare la disidratazione che puo' derivare da una forma grave di ciclosporiasi", ha aggiunto il professore, in riferimento a chi ha patologie pregresse, come le due persone decedute in Michigan.
I numeri dell'epidemia e l'origine del focolaio
L'epidemia di ciclosporiasi in corso è comunque la più vasta mai registrata negli Stati Uniti, con oltre 18 mila casi confermati o sospetti secondo il bilancio dei Cdc. All'origine del focolaio, secondo le agenzie federali, ci sarebbe una partita di lattuga contaminata proveniente dal Messico e servita nei ristoranti della catena Taco Bell in nove Stati diversi. Nondimeno, su quasi duemila persone che avrebbero contratto l'infezione consumando la verdura contaminata solo 98 hanno avuto bisogno di cure ospedaliere, riferiscono i Cdc.