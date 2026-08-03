Trump imbroglia a golf? Il caso della pallina 'telecomandata'

AGI - Il video postato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth, in cui celebra la vittoria nel torneo di golf organizzato dal suo resort, il Bedminster, in New Jersey, ha scatenato la reazione degli utenti, ma non nel modo in cui il tycoon sperava. Molti ipotizzano che dietro le vittorie del tycoon ci sia un trucco: la pallina potrebbe essere guidata in remoto.
Nel breve video postato da Trump in cui, a suo dire, documenta l'ultimo colpo vincente, la pallina effettua un movimento innaturale: una volta arrivata con una buona spinta vicino alla buca si ferma come fosse diventata di piombo.
"It's called TALENT, and I have it, and they don't!"@POTUS celebrated a club championship win at Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey, on Sunday.— Fox News (@FoxNews) August 3, 2026
The president said he shot a 2-under 70 to win his 40th club championship.
"Unlike the rest of the field, I'm given… pic.twitter.com/eeNXJZgPSu
I dubbi sulla pallina usata da Trump
"Al 100% quella pallina da golf è telecomandata. Quei rimbalzi non sono normali", ha commentato un utente. "Quella pallina aveva un filo oppure i freni anteriori", ha suggerito un altro. Qualcuno ha notato che il video non mostra il colpo finale in buca, come da tradizione in questi casi. "Ha contato 'come se fosse entrato' automaticamente? Bastava che fosse semplicemente nei paraggi?". C'è chi ha ricordato che proprio sul colpo di precisione, Trump sarebbe famoso per essere un disastro. Molti si sono chiesti perché non postare anche il colpo finale della vittoria.
Il presidente si è autocelebrato, dichiarando di aver vinto nonostante avesse avuto "poco tempo per allenarsi" - in realtà gioca ogni fine settimana - e umiliando gli avversari con un giudizio spietato: "è chiamato talento, che io ho e loro no". Ma gli utenti dei social non sono d'accordo. "Strano che vinca solo nei suoi circuiti", ha commentato l'account progressista Meidas Touch su X.
"Bello che continuino a far finta che vinca così si sente un bambinone felice", ha aggiunto l'attivista Jamie Bonkiewicz. "Che bimbo", ha scritto l'ex deputato repubblicano Adam Kinzinger. "Questa è una metafora perfetta di quanto sia terribile: non solo Trump che bara spudoratamente a golf ma, cosa ancora peggiore, tutte le persone che glielo permettono, che lo guardano e non dicono assolutamente nulla", ha scritto il commentatore John Jackson. "Ognuno di loro è moralmente riprovevole. Insegnano ai loro figli a imbrogliare e a mentire? Direi di sì, a giudicare dalle loro azioni", ha aggiunto.
TRUMP: Claims Bedminster Club Championship victory with score of 70 pic.twitter.com/35Pw2UbG1W— Trump Truths (@trumptruthsbot) August 2, 2026
Le accuse di barare a golf
"Vorrei ricordare che l'unica volta in cui Trump ha partecipato a un torneo di golf dove non poteva imbrogliare, l'American Century torneo delle celebrità nel 2006, finì al 62esimo posto su ottanta", ha scritto un utente. Non è la prima volta che il presidente viene accusato di 'cheating'. Un anno fa era diventato virale il video in cui un caddy faceva scivolare la pallina in una zona libera per permettere al presidente di uscire da un'area sabbiosa in cui era finito. Nel video si vede Trump dirigersi verso la pallina e fingere che fosse la sua.
Il libro di Rick Reilly su Trump golfista
Rick Reilly, ex commentatore tecnico di punta di Espn, ha scritto in passato un libro dedicato al tycoon golfista, dal titolo non proprio lusinghiero "Comandante dell'imbroglio: come il golf spiega Trump". "Per la maggior parte del tempo ridi - scrisse - ma a tratti ti viene da piangere: come è potuto accadere? Come golfista mi offende profondamente. Barare? Lo detesto. Spostare la palla con un calcio così tante volte che i caddie ti chiamano Pele'?". "Detesto soprattutto quanto stia facendo apparire stupido il mio Paese".
Reilly ha raccontato di aver assistito personalmente a questi atteggiamenti. "La prima volta che l'ho incontrato stavamo giocando alla fine degli anni Ottanta. Nel gioco corto sembra Edward mani di Forbice. Bara sul campo e poi ti offre il pranzo".
Nel video diventato virale Trump sostiene di aver vinto il Club Championship, il campionato del suo circolo, titolo riservato al migliore giocatore in assoluto, ma molti hanno notato che il torneo a cui ha partecipato Trump in New Jersey è riservato a giocatori di una certa età, cioè il Senior Club Championship, una cosa ben diversa, ma non per il presidente.