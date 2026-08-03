Messico: tiktoker uccisa durante una diretta

AGI - Un narcotrafficante avrebbe ordinato l'omicidio di una giovane influencer per punirla di aver rotto il fidanzamento con il figlio. E l'esecuzione è avvenuta durante la diretta della ragazza su TikTok
La morte in diretta
È il quadro inquietante emerso dall'inchiesta sulla morte di Valeria Marquez, 23 anni, che stava presentando ai suoi follower i prodotti di bellezza nel suo salone a Zapopan, nello stato occidentale messicano di Jalisco, quando un uomo arrivato davanti al suo negozio in sella a una moto aveva aperto il fuoco su di lei, uccidendola.
A tre mesi dall'omicidio, i procuratori hanno accusato Ramon Angel Alvarez Ayala, alto esponente dei cartello Jalisco Nueva Generacion, una delle organizzazioni criminali più violente del Messico, di aver ordinato l'assassinio.
Il salone della Tiktoker
La dinamica del delitto
Ayala, noto con il soprannome di "El R1", è stato arrestato dalle forze speciali durante un inseguimento in auto. Il figlio e il sicario sono latitanti. Gli investigatori sostengono che il figlio, Francisco Alvarez, che aveva avuto una relazione con la giovane influencer, aveva telefonato al padre per organizzare l'omicidio. Il boss avrebbe incaricato un sicario di entrare nel salone di Marquez fingendosi un corriere. Una volta dentro, l'uomo avrebbe chiesto alla Tiktoker ed estetista di confermare la propria identità, dicendo: "Sei Vale?". La giovane ha risposto di si', a quel punto il killer ha sparato, colpendola tre volte.
"l figlio di R1 aveva una relazione con Marquez, l'aveva minacciata numerose volte e tutto indica che sia stato lui a chiedere al padre di ucciderla", hanno detto gli investigatori. I follower della ragazza avevano assistito in diretta all'omicidio: nel video si vede la ragazza voltarsi verso l'ingresso del salone pochi istanti prima di venire colpita al torace e alla testa.
La nuova vita della Tiktoker
Nelle immagini si vede Marquez portarsi una mano al petto e poi crollare. Poche ore prima aveva raccontato ai suoi 90 mila follower che un corriere con il volto coperto aveva tentato di consegnarle un regalo costoso. "Forse volevano uccidermi o qualcosa del genere", aveva commentato.
In un altro video girato poco prima di morire, l'influencer aveva parlato dei cambiamenti della sua vita. "Non esco più, non bevo più, ho smesso di frequentare i delinquenti, sono una brava ragazza", aveva detto. Secondo i media locali, il figlio del boss si era ingelosito per i regali costosi che la ragazza riceveva dai suoi follower.
L'omicidio del sindaco Carlos Manzo
Il boss del narcotraffico è accusato anche di aver ordinato l'omicidio del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, durante le celebrazioni del Giorno dei Morti, l'1 novembre dell'anno scorso.
Manzo stava festeggiando con la famiglia, compresi due bambini piccoli, quando un sicario adolescente gli aveva sparato alle spalle. Il sindaco è morto in ospedale, il killer è stato ucciso dalla scorta del sindaco