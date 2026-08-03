Si suicida sulla tomba della fidanzata uccisa il 7 ottobre

AGI - Quasi tre anni dopo l'attacco del 7 ottobre in Israele, il 30enne Bar Asraf si è suicidato sparandosi sulla tomba della sua fidanzata, Liron Barda, uccisa da Hamas al festival di Nova.
Il giovane non riusciva a superare la morte della ragazza che gestiva il bar al festival musicale e che era rimasta lì dopo l'inizio dell'attacco per prestare soccorso, ha riferito Jerusalem Post.
"Erano anime gemelle fin dall'infanzia", ha ricordato la madre, parlando della relazione tra i due ragazzi.
Le sorelle lo trovano sulla tomba
Dopo le nozze di un fratello, Bar si è allontanato. Le sorelle hanno cominciato a cercarlo e a un certo punto hanno avuto l'intuizione che potesse essere andato sulla tomba della fidanzata. L'hanno trovato lì, con la pistola accanto. "È morto nel luogo in cui desiderava essere di più, con la donna con cui desiderava essere di più".