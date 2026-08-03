Il Palazzo di Putin, droni ucraini vicino alla reggia in Russia

AGI - Il super Palazzo di Putin, nascosto e super soirvegliato sulle coste del Mar Nero, potrebbe essere finito nel mirino dell’Ucraina. Sei persone, tra cui tre bambini, sono rimaste uccise in un attacco di droni ucraini nel villaggio di Arkhipo-Osipovka, nella provincia di Gelendzhik, nella Russia meridionale, nella zona dove sorge, appunto, il cosiddetto 'Palazzo di Putin'.
Ad annunciare il bilancio, che fino a poche ore fa contava tre morti, è stato il governatore del Territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, aggiungendo che i feriti sono una quarantina.
Число погибших в Геленджике увеличилось до четырех, среди них ребенок — дрон упал на пляж с отдыхающими— Дождь (@tvrain) August 3, 2026
Также 10 человек пострадали, среди них двое детей, сообщает оперштаб Краснодарского края. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу, остальным оказывают помощь на… pic.twitter.com/JA3XqtYWfB
Il Palazzo di Putin e i raid di Kiev sulla spiaggia
Il drone - secondo i video che circolano in Rete e rilanciati dal sito indipendente Meduza - si è schiantato direttamente su una spiaggia. Al momento dell'incidente, c'erano persone sulla riva e in acqua. La task force del Territorio di Krasnodar ha segnalato la caduta di "detriti di drone" mentre alcuni canali Telegram ucraini sostengono che lo schianto sulla spiaggia sia stato causato da un'attività di guerra elettronica e non fosse intenzionale.
L'area in Russia dove è avvenuto l'attacco di Kiev
Arkhipo-Osipovka, che fa parte di Gelendzhik, si trova a circa 22 chilometri in linea d'aria dal cosiddetto 'Palazzo di Putin', tra i villaggi di Praskoveyevka e Krinitsa. Un iscritto al gruppo "Arkhipo-Osipovka" su VKontakte ha scritto che il drone "ha sorvolato Krinitsa, ha effettuato due passaggi sulla spiaggia" e poi è volato "verso Arkhipo".
Il Palazzo segreto di Putin sul Mar Nero
Il Palazzo di Putin è un principesco complesso residenziale costruito sulla costa del Mar Nero. Fu reso celebre nel 2021 dopo una video-inchiesta della fondazione anticorruzione di Aleksej Navalny. L'immobile è considerato una delle proprietà più sorvegliate e segrete della Russia. La cittadella di 14 mila metri quadri ha un valore stimato di circa un miliardo di euro.
Raid russo alla stazione di servizio, morti 3 bambini
Intanto proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Due adulti e un bambino di otto anni sono stati uccisi a Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centrale, a seguito di un attacco russo a una stazione di servizio, secondo quanto riferito dalle autorità regionali. Il capo dell'amministrazione regionale, Oleksandr Ganzha, ha riferito che "tre persone sono state uccise in un attacco ostile al comune di Shirokivsk, nel distretto di Kryvyi Rih", e ha pubblicato la foto di un veicolo bruciato presso un distributore di benzina.
In seguito ha specificato che una delle vittime era un bambino di otto anni e che sei persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale, tra cui un uomo di 49 anni in gravi condizioni. Da aprile, le forze russe hanno sistematicamente attaccato le stazioni di servizio in diverse regioni dell'Ucraina in risposta agli attacchi ucraini contro raffinerie e altre infrastrutture di retroguardia russe che riforniscono l'esercito
Umerov nuovo capo dell'intelligence estera dell'Ucraina
Non solo 'sanzioni a lungo raggio' con droni lanciati sempre più frequentamene oltre il confine ma anche un'attenzione interna agli uomini che governano i servizi segreti e l'apparato militare ucraino. Kiev infatti, rimodella l'organigramma della Difesa. Rustem Umerov, segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale e capo negoziatore ucraino, sarà nominato nuovo capo del Servizio di intelligence estera.
Lo ha confermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando durante un incontro con gli ambasciatori ucraini a Kiev. Lo riporta Rbc Ucraina dopo che erano uscite indiscrezioni a riguardo. Il leader di Kiev ha assicurato che Umerov continuerà a occuparsi del processo negoziale con gli Stati Uniti e altri partner, oltre che dei negoziati per la fine della guerra.