Parigi respinge il ricorso di Xenia Fedorova

AGI - Il tribunale amministrativo di Parigi ha respinto il ricorso d'urgenza presentato dalla giornalista filorussa Xenia Fedorova contro la sua espulsione e il congelamento dei suoi beni, ritenendo che non avesse dimostrato "l'estrema urgenza". Fedorova, agli arresti domiciliari da mercoledì, si è limitata a "dichiarare, senza fornire dettagli, che l'obbligo di presentarsi alle autorità le causa disagio", ha affermato il tribunale in una nota. Di conseguenza, "il giudice ha stabilito che non sussisteva la condizione di estrema urgenza".
Accusata di essere "un canale per campagne di disinformazione orchestrate dalle autorità russe" per "destabilizzare l'ordine pubblico" in Francia, la giornalista, ex direttrice di Russia Today Francia e collaboratrice di CNews, Europe 1 e del settimanale JDNews, è stata oggetto la scorsa settimana di provvedimenti di espulsione e congelamento dei beni. "Per ottenere la sospensione dell'esecuzione di tali provvedimenti, Xenia Fedorova, che aveva la possibilità di scegliere tra una richiesta di provvedimento cautelare, subordinata alla dimostrazione dell'urgenza, e una richiesta di provvedimento cautelare, subordinata alla dimostrazione di estrema urgenza che giustificasse l'adozione di misure entro quarantotto ore, ha optato per quest'ultima", hanno osservato i giudici.
Le motivazioni del tribunale
Tuttavia, tale procedura "non poteva limitarsi a invocare presunzioni non applicabili al suo caso, ma avrebbe dovuto affrontare le gravi conseguenze personali derivanti dai provvedimenti contestati, cosa che non ha fatto nella sua richiesta", hanno proseguito.
Le accuse delle autorità francesi
La crescente presenza di Fedorova nei media di proprietà del miliardario conservatore Vincent Bolloré aveva sollevato preoccupazioni in merito alla manipolazione del dibattito pubblico, in particolare durante la campagna elettorale presidenziale del 2027. Il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha specificamente citato "numerose dichiarazioni da lei rilasciate che riprendono sistematicamente la propaganda del Cremlino riguardo al coinvolgimento della Francia, a quanto sta accadendo in Ucraina e alle ragioni e motivazioni dell'aggressione russa in Ucraina" per giustificare il suo ordine di espulsione. Anche il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot aveva definito la cittadina russa un "agente di influenza".
Il congelamento dei beni
Il congelamento dei beni mira a impedire la commissione di "ulteriori atti di interferenza", ha spiegato il ministero dell'Economia e delle Finanze, impedendo la fornitura o l'utilizzo di "fondi o risorse economiche a beneficio di questa persona fisica e di persone giuridiche o di qualsiasi altra entità da lei controllata, posseduta o che agisca consapevolmente per suo conto".
Ue, "l'espulsione è solo competenza francese"
L'espulsione di Fedorova "è una questione di competenza delle autorità nazionali francesi e prendiamo atto della decisione del governo", ha dichiarato la portavoce della Commissione europea per gli affari esteri, Anitta Hipper, nel briefing quotidiano con la stampa.
"Sappiamo che la persona in questione ha lavorato anche per testate statali russe, in particolare per Russia Today. Inoltre, era direttrice dell'informazione di Russia Today France e, come sappiamo, Russia Today, inclusa RT France, è un noto organo di propaganda utilizzato dallo Stato russo come strumento per diffondere menzogne sull'Ucraina e per sostenere l'aggressione russa, strumentalizzare la disinformazione e manipolare le nostre società - ha aggiunto Hipper -. Da parte nostra, la rete Russia Today è già stata sanzionata dal 2022 con il divieto di trasmissione e distribuzione di contenuti", ha concluso non commentando su possibili sanzioni future contro Fedorova da parte dell'Ue.