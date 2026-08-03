Iran accusa l'Ucraina: 'Attacco deliberato nel Mar Caspio'

AGI - Teheran ha denunciato che, nonostante le dichiarazioni ufficiali di Kiev, l'attacco ucraina contro una nave iraniana nel Mar Caspio la settimana scorsa è stato "deliberato".
Le accuse dell'Iran all'Ucraina
"Le autorità ucraine, nel colloquio con il ministro degli Esteri e nei messaggi che ci hanno trasmesso, hanno sottolineato che l'azione non è stata intenzionale. Tuttavia, prove evidenti, tra cui le dichiarazioni esplicite del presidente ucraino, indicano che l'attacco è stato deliberato", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baqaei, come riporta l'agenzia Tasnim.
L'attesa di azioni "concrete
"Abbiamo ascoltato le loro spiegazioni e attendiamo di vedere se seguiranno azioni concrete", ha aggiunto, "faremo certamente tutto ciò che sarà necessario sia per chiamare l'Ucraina a rispondere delle proprie responsabilità sia per garantire che un simile episodio non si ripeta in futuro".