Danimarca, scatta da oggi la nuova leva di 11 mesi

AGI - È entrata in vigore oggi in Danimarca la nuova leva di 11 mesi, per maschi e femmine. La ferma, che prima era di 4 mesi, era stata già estesa alle ragazze l'anno scorso. Resta su base volontaria, ma se non si raggiunge il numero fissato di coscritti, scatta un sorteggio tra gli idonei.
Circa 1.600 reclute, tutti volontari e inclusi nel secondo contingente di quest'anno, sono stati distribuiti nei diversi centri militari, si legge in una nota dell'esercito danese. "Il prolungamento del servizio offre la possibilità di utilizzare reclute in nuovi ruoli nelle capacità operative e questo contribuisce a generare una forza più grande e più veloce", ha detto il responsabile del programma di coscrizione, Kenneth Strom.
Addestramento e impieghi operativi
Nei primi cinque mesi i giovani ricevono un addestramento di base e poi sono inviati a servizi operativi dell'Esercito, in patria, incluso il territorio autonomo della Groenlandia, alla missione Nato in Lettonia o integrati nel corpo della Marina.
Obiettivi della coscrizione
L'obiettivo a medio termine è aumentare il numero annuo di reclute da 4.500 a 6.500; circa un quinto di coloro che hanno iniziato il servizio quest'anno sono donne.