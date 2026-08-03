Boris Nadezhdin ha lasciato la Russia

AGI - Il politico russo Boris Nadezhdin, apertamente contrario alla guerra in Ucraina, ha lasciato la Russia per la Francia. L'uomo, che aveva tentato di candidarsi alle ultime presidenziali, ha pubblicato un video sul suo canale Telegram in cui lo si vede in piedi davanti alla Torre Eiffel a Parigi. "C'è una buona notizia: sono vivo e libero. Purtroppo, non in Russia. Ora devo fare il punto della situazione e capire come procedere. Scriverò dei miei progetti più avanti", dichiara nel video.
La candidatura di Nadezhdin alle elezioni
Boris Nadezhdin aveva intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024 e aveva iniziato a raccogliere firme a sostegno della sua candidatura. Era l'unico candidato pacifista e in molte regioni della Russia si formarono lunghe file di persone desiderose di firmare davanti ai suoi uffici elettorali. Tuttavia, la Commissione elettorale centrale alla fine lo squalificò, citando una percentuale inaccettabilmente alta di firme non valide.
Le elezioni parlamentari del 2026
Nel 2026, Nadezhdin aveva in programma di candidarsi alle elezioni parlamentari di settembre. Tuttavia, il 10 luglio, il ministero della Giustizia russo lo ha dichiarato "agente straniero". Tre giorni dopo, è stato accusato di aver esposto "simboli estremisti" a causa di un link a un video contenente una fotografia di Alexei Navalny. Sia lo status di "agente straniero" che l'accusa di "estremismo" gli hanno impedito la candidatura.