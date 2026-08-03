Nessuna reunion per i Beckham: Brooklyn snobba la famiglia

AGI - Tutti in Costa azzurra. Ma nessuna reunion familiare. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono stati fotografati con Elton John sullo yacht di quest'ultimo (che è padrino del primogenito di David e Victoria Beckham) vicino a Nizza. L'imbarcazione si trova a 120 chilometri da Saint Tropez dove i Beckham senior sono stati paparazzati nelle scorse ore a pranzo con Micheal Jordan e la moglie.
Distanza e vecchie abitudini
Ancora una volta, Brooklyn, che da mesi ha interrotto i rapporti con genitori e fratelli, ha saltato la tradizionale vacanza in famiglia sullo yacht da 16 milioni di sterline. Si è invece riunito con Elton John e suo marito David Furnish, con i quali è stato avvistato mentre chiacchieravano a bordo dell'imbarcazione. Il Natale del 2024 è stata l'ultima volta che la famiglia Beckham è stata fotografata insieme a Brooklyn e Nicola, prima che perdessero ogni contatto.