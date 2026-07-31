Valanga in Pakistan, recuperati i corpi di 4 alpinisti

AGI - Sono stati recuperati i corpi di quattro dei dieci alpinisti dispersi per una valanga sul Broad Peak, nel nord del Pakistan. Lo ha riferito la polizia.
I dispersi in Pakistan
Tra le persone di cui si sono perse le tracce c'è anche il celebre arrampicatore britannico-nepalese Nirmal Purja, che ha al suo attivo salite sulle montagne più alte del mondo e diversi record. Purja, 43 anni, ha prestato servizio nei Gurkha britannici e poi nello Special Boat Squadron dei Royal Marines prima di diventare alpinista e guida a tempo pieno, battendo numerosi record.
Nel 2019, ha completato la salita delle 14 vette più alte del mondo in poco più di sei mesi, mentre il precedente primato era di sette anni. Nel 2021, Purja ha fatto la storia con la prima ascensione invernale del pericoloso K2, la seconda vetta piu' alta del mondo, insieme a un team di altri nove alpinisti nepalesi. Con la salita al Broad Peak, sarebbe diventato l'unico a scalare tutte e 14 le 'super vette' due volte senza ossigeno. Si attende ancora di conoscere la sua sorte.
Il commento del club alpino del Pakistan
Il club alpino del Pakistan ha spiegato di aver ricevuto "notizie estremamente preoccupanti riguardo a una valanga che ha travolto una squadra di alpinisti sul Broad Peak (8.047 m) nella catena montuosa del Karakorum", sottolineando che la squadra era guidata da Purja, originario del Nepal, e che non è stato possibile contattarla dopo l'incidente.
La composizione della spedizione
Subito dopo la notizia Il club aveva dichiarato che la squadra era composta da 10 persone, tra cui cinque nepalesi, un pakistano, un omanita, un americano, uno scalatore cinese e un altro straniero e aggingendo che "si sta facendo tutto il possibile per garantire che il supporto elicotteristico e tutte le risorse di soccorso disponibili vengano mobilitate il prima possibile, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e operative".