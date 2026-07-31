Il piano di Trump per sostituire i camionisti immigrati

AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato giovedì un piano per sostituire i camionisti migranti senza documenti con veterani dell'esercito. "Abbiamo già tolto dalle strade più di 24.000 persone che non parlano inglese", ha dichiarato in un discorso alla Casa Bianca, accompagnato da alti funzionari della sua amministrazione e dell'industria dei trasporti.
Trump: "I migranti alla guida sono un pericolo"
Il Presidente, che ha accusato i migranti di essere un pericolo per le strade, ha inoltre affermato che il suo governo ha costretto a "cancellare più di 28.000 patenti di guida rilasciate agli immigrati illegali".
Il programma "trasportatori della libertà"
Il programma, denominato Freedom Haulers (Trasportatori della libertà), consentirà ai veterani dell'esercito con esperienza nei veicoli pesanti di saltare alcuni test per ottenere le licenze di guida dei camion, mentre il resto godrà di un processo di valutazione accelerato. Trump ha affermato che 34 dei 50 Stati del Paese hanno accettato di partecipare al programma e ha esortato il resto a unirsi al più presto.
Facilitazioni per ottenere la licenza
Trump ha chiesto che i veterani delle forze armate possano avere facilitazioni per ottenere una licenza per guidare i camion. “Hanno talento per farlo, invece a guidare quei grossi tir sono immigrati illegali che non parlano la nostra lingua e cui i radicali democratici hanno dato la patente”, ha detto Trump presentando il piano federale chiamato Freedom Haulers. L'iniziativa ha lo scopo di facilitare l’impiego degli ex militari come autisti di camion, di cui negli Stati Uniti c’è penuria.