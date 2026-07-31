Sanchez: Ceuta causata da 'disinformazione delle mafie'
Sanchez: i fatti di Ceuta dovuti a una "disinformazione messa in atto dalle mafie"
Home>Estero

Sanchez: i fatti di Ceuta dovuti a una "disinformazione messa in atto dalle mafie"

Il premier spagnolo apre a una riforma sull'immigrazione. Nell'enclave spagnola in Marocco "una violazione dell'integrità territoriale"
Pedro Sanchez
JORGE GUERRERO / AFP - Pedro Sanchez
sanchez
di lettura

AGI - Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha definito il massiccio afflusso di circa 40mila migranti provenienti dal Marocco nell'enclave di Ceuta un "attacco" e una "violazione dell'integrità territoriale della Spagna". "Il governo spagnolo è al fianco della città di Ceuta. E comprendiamo l'emozione, l'angoscia che hanno provato nelle ultime ore, soprattutto da oggi", ha dichiarato il primo ministro socialista durante una visita a Ceuta, prima di definire "quanto accaduto ieri un attacco, una violazione dell'integrità territoriale della Spagna".

ADV

"La crisi legata alla disinformazione delle mafie sui social"

ADV

Sanchez ha affermato che la crisi migratoria in corso a Ceuta è legata a un'interpretazione disonesta "da parte delle mafie" di una recente sentenza della Corte Suprema spagnola sul rimpatrio dei migranti arrivati via mare.

Leggi anche:
Migliaia di migranti hanno attraversato a nuoto le acque vicino al confine con il Marocco per entrare nell'enclave spagnola di Ceuta
Ceuta, l'assedio al confine: 50mila ingressi e record di vittime
La Spagna blinda il confine con le forze speciali, mentre le cancellerie europee valutano la sospensione della libera circolazione per arginare l'emergenza

"Dai nostri colloqui con le autorità marocchine emerge un'interpretazione opportunistica, da parte delle mafie dedite al traffico di esseri umani, di una sentenza della Corte Suprema spagnola", ha affermato. Secondo tale sentenza, "non è possibile rimpatriare le persone arrivate in Spagna via mare", ha spiegato Sanchez, aggiungendo che "questa interpretazione" si è "diffusa a macchia d'olio nelle ultime ore".

"Possibile riforma della legge sull'immigrazione"

Sanchez ha aperto alla possibilità di studiare una possibile riforma della legge sull'immigrazione per garantire che i rimpatri transfrontalieri vengano effettuati "nel modo più efficiente possibile". Il premier ha assicurato che le autorità del Marocco sono disposte a collaborare per accelerare il rimpatrio dei propri cittadini.

Leggi anche:
Ceuta
Storia di Ceuta e Melilla, avamposti spagnoli (autonomi) in Nord Africa
Rivendicate dal Marocco, le due città sono da tempo un punto critico nelle relazioni diplomatiche tra Madrid e Rabat
ADV