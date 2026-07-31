Orange, 5 neonati trovati morti in casa: incriminata la madre

AGI - È stata formalmente accusata di omicidio la donna fermata dopo il ritrovamento dei corpi di cinque neonati in un appartamento di Orange. La madre, 32 anni, è comparsa stamane davanti al giudice istruttore, mentre il suo compagno è stato rilasciato ieri.
I resti dei bambini
I resti dei bambini sono stati trovati lunedì all'interno di alcune scatole in una casa nella cittadina di Orange, nel sud-estt della francia. Il giorno prima la donna aveva dato alla luce in casa un bambino in salute, prima di essere ricoverata in ospedale.
La macabra scoperta
L'uomo con cui conviveva era rimasto "turbato dopo aver scoperto ancora una volta molto tardi che la compagna era incinta" e aveva effettuato una ricerca nella loro abitazione nel centro storico della città, trovando "quelli che sembravano resti umani". Subito dopo il compagno ha informato l'ospedale, che a sua volta ha avvisato la procura.
I figli della coppia
Un medico legale ha dichiarato che i resti appartengono con ogni probabilità a cinque neonati e che verranno effettuate ulteriori autopsie. La coppia ha anche altri due figli di otto e nove anni, che sono stati affidati ai parenti, mentre la procura ha reso noto che il neonato è stato affidato ai servizi sociali.