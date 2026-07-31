Avvocato di NY bacia una collega: nei guai per il video virale

AGI - Un bacio da decine di milioni di dollari: a tanto potrebbe arrivare il conto salatissimo che Nathaniel Cullerton, avvocato di uno degli studi legali più prestigiosi degli Stati Uniti, rischia di pagare dopo essere stato filmato mentre baciava una collega a New York. Il video è diventato rapidamente virale sui social. Nel filmato Cullerton, socio 45enne di "Wachtell, Lipton, Rosen & Katz", viene ripreso mentre bacia Kelsey Borenzweig, associata 29enne dello stesso studio. Secondo fonti legali citate dal New York Post, la diffusione della clip avrebbe portato alla sua sospensione e fatto saltare un trasferimento professionale milionario allo studio rivale "Gibson Dunn".
Dal parco di New York alla crisi professionale
La scena dura pochi secondi, ma potrebbe avere conseguenze molto più lunghe. Cullerton e Borenzweig vengono ripresi mentre si scambiano effusioni su una panchina a Bryant Park, a Manhattan. Il video, pubblicato sui social, ha raggiunto in breve tempo milioni di visualizzazioni, trasformando un momento privato in un caso pubblico.
La vicenda ha attirato l'attenzione anche per il profilo dei protagonisti: Cullerton è un socio di Wachtell Lipton, uno degli studi legali più esclusivi al mondo, mentre Borenzweig è un'associata dello stesso studio. Cullerton, inoltre, è sposato con la nota procuratrice statunitense, Moira Kim Penza.
Un trasferimento milionario saltato
Il caso sarebbe esploso nel momento peggiore per Cullerton. Secondo fonti citate dal New York Post, l'avvocato era pronto a lasciare Wachtell Lipton per entrare in Gibson Dunn, uno degli studi legali rivali più importanti di Manhattan, nell'ambito di una più ampia operazione di acquisizione di professionisti di alto livello.
La diffusione del video avrebbe portato al ritiro dell'offerta. Un trasferimento di questo tipo avrebbe potuto garantire a Cullerton un aumento significativo dei compensi, aggiungendosi a una carriera già ai vertici della cosiddetta "Big Law" americana.
Una carriera ai vertici della grande consulenza legale
Cullerton è specializzato in contenzioso societario ed è stato parte del team di Wachtell Lipton che ha rappresentato OpenAI nella causa miliardaria intentata da Elon Musk in California.
I soci di Wachtell Lipton figurano tra gli avvocati più pagati al mondo, con compensi annuali che possono raggiungere cifre molto elevate. Anche per questo un cambiamento professionale o una battuta d'arresto nella carriera di un socio può avere conseguenze economiche rilevanti.
Il video e la reazione sui social
Il filmato è stato registrato da un utente TikTok identificato come Jay Guapõ, che avrebbe interrotto i due mentre erano sulla panchina, invitandoli a spostarsi e facendo riferimento alla presenza di bambini nel parco.
Cullerton e Borenzweig, sorpresi dalla telecamera, avrebbero cercato di nascondere il volto. La clip ha poi generato milioni di visualizzazioni e un ampio dibattito online, con alcuni utenti concentrati sul comportamento dei due professionisti e altri sulla scelta di riprendere e diffondere immagini private.
Il precedente della "kiss cam" dei Coldplay
La vicenda ha riportato alla memoria un altro caso diventato virale nell'estate del 2025: quello della coppia ripresa durante un concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts.
Durante l'esibizione della band britannica, la telecamera della "kiss cam" aveva inquadrato Andy Byron, allora amministratore delegato della società tecnologica Astronomer, abbracciato alla responsabile delle risorse umane dell'azienda, Kristin Cabot. Quando si sono accorti di essere sul maxischermo davanti al pubblico, i due hanno cercato di nascondersi, alimentando immediatamente i sospetti degli spettatori e la diffusione del video sui social.
La clip è diventata virale in poche ore e ha aperto un caso che ha coinvolto direttamente l'azienda: Astronomer ha avviato una verifica interna e Byron si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato.