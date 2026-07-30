Ucraina, l'Ue eroga altri 3,47 miliardi per droni e missili

AGI - L'Ue continua a supportare l'Ucraina. La Commissione europea ha annunciato di aver erogato altri 3,47 miliardi di euro del prestito da 90 miliardi per poter incrementare le sue difese. Tale esborso copre una tranche aggiuntiva del primo programma di prodotti sull'approvvigionamento di droni. L'investimento include anche finanziamenti per ulteriori droni, tra cui droni a jet a lungo raggio, missili e jet da combattimento Gripen.
L'obiettivo è aiutare l'Ucraina a garantire rapidamente le attrezzature critiche di cui ha bisogno. In quanto Paese in guerra, l'Ucraina ha bisogno di prodotti critici per la difesa consegnati rapidamente.
Gli aiuti precedenti dell'Ue all'Ucraina
Nelle prossime settimane sarà approvato ed erogato un maggiore sostegno a droni, munizioni, difesa aerea e missili. Per l'Ucraina ciò significa un accesso più rapido alle attrezzature che possono contribuire a proteggere il suo spazio aereo e a rafforzare la sua capacità di difesa. Per l'Ue significa continuare a sostenere un Paese la cui sicurezza è direttamente legata alla sicurezza dell'Europa stessa. Ciò fa seguito a precedenti esborsi nell'ambito del programma.
Il 25 giugno scorso la Commissione europea ha erogato all'Ucraina 3,2 miliardi di euro nell'ambito del programma specifico di assistenza macrofinanziaria (AMF). Ha poi effettuato altri due pagamenti nell'ambito dello sportello della difesa: 3,9 miliardi di euro il 30 giugno 2026 e 1,1 miliardi di euro il 15 luglio 2026.Solo nel 2026 saranno erogati 28,3 miliardi di EUR a sostegno della capacità industriale di difesa dell'Ucraina. L'assegnazione per il 2026 dovrebbe essere completata entro settembre, mediante l'adozione dei corrispondenti elenchi di prodotti, con esborsi da effettuare fino alla fine del 2026.