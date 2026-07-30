Elettrodomestici, via al diritto alla riparazione: cosa cambia

AGI - Scatta domani il nuovo diritto alla riparazione previsto dalla Direttiva (UE) 2024/1799, che introduce obblighi per i produttori e nuovi diritti per i consumatori in tutta l’Unione. Le norme impongono ai fabbricanti di riparare prodotti come lavatrici, smartphone e aspirapolvere entro tempi e costi ragionevoli, garantendo la disponibilità di pezzi di ricambio e informazioni trasparenti sui servizi di riparazione.
Questo strumento mira a promuovere un consumo più sostenibile aumentando la riparazione sia all'interno che all'esterno della garanzia legale, con lo scopo di ridurre la quota di rifiuti soprattutto nel Raee (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche). Si tratta quindi di uno dei numerosi atti legislativi europei che collettivamente mirano a prolungare la durata di vita dei prodotti di consumo come il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili. Le misure di progettazione ecocompatibile promuovono la riparabilità dei prodotti stabilendo requisiti riguardanti, tra l'altro, la progettazione dei prodotti e la disponibilità di pezzi di ricambio.
Stop agli ostacoli alla riparazione e piattaforma UE dal 2028
La direttiva sulla riparazione, operativa da domani, vieta inoltre l’uso di software, hardware o clausole contrattuali che ostacolino la riparazione senza giustificazione. Il pacchetto europeo prevede anche l’estensione di un anno della garanzia legale quando il consumatore sceglie la riparazione come rimedio, e l’istituzione di una piattaforma europea per trovare riparatori, venditori di prodotti ricondizionati e iniziative locali, operativa dal 1° gennaio 2028.
Secondo il Consiglio Ue, le nuove norme mirano a ridurre rifiuti e consumo di risorse, promuovere prodotti più durevoli e sostenere la transizione verde, in un mercato della riparazione più competitivo e accessibile. Ma non finisce qui. Dal 2028, grazie alla piattaforma europea integrata nel portale La tua Europa, trovare un riparatore sarà questione di pochi clic: un tassello decisivo per trasformare la riparazione in una scelta semplice, accessibile, alla portata di tutti e che fa bene all'ambiente.