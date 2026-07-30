Bombardamenti Usa in Iran. Piano Centcom per 14 giorni di raid

AGI - Notte di bombardamenti sull'Iran. Presi di mira centri di comando militare, strutture per missili e droni, siti di sorveglianza e difesa costiera dei pasdaran.
La conferma di Washington
"Colpite decine di obiettivi in risposta all'attacco contro le forze Usa", ha dichiarato su X il Comando Centrale degli Stati Uniti d'America (Centcom). "L'attacco è una potente risposta al tentato attacco di ieri dell'Iran contro le forze Usa basate in Medio Oriente".
"Alle 22 (ora della costa orientale degli Stati Uniti) del 29 luglio, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno completato con successo un'intensa ondata di raid contro l'Iran, in risposta ai tentati attacchi missilistici di ieri contro le forze americane". Lo si legge in una nota dell'esercito degli Stati Uniti d'America.
"I mezzi del Centcom hanno colpito decine di obiettivi dei Guardiani della Rivoluzione Islamica in Iran, inclusi centri di comando militare, strutture per missili e droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacita' marittime - prosegue la nota - Gli attacchi miravano a ridurre ulteriormente le minacce poste dall'Iran e dai suoi gruppi affiliati alle forze statunitensi, al traffico marittimo commerciale e ai Paesi del Golfo vicini".
"Il 28 luglio, le forze dell'IRGC hanno lanciato molteplici missili balistici dall'Iran in un tentato attacco a sorpresa contro le forze statunitensi di stanza in Medio Oriente. Tutti i missili iraniani sono stati intercettati con successo.Oltre 50.000 militari statunitensi sono attualmente dislocati in Medio Oriente e mantengono il massimo livello di vigilanza, reattivita' e capacita' operativa" si legge infine
La conferma di Teheran
Raid confermati anche dall'agenzia iraniana Fars, che ha annunciato l'uccisione di tre persone appartenenti alla stessa famiglia e il ferimento di altre due nei raid statunitensi sull'isola di Qeshm, nel sud del Paese. "Un attacco americano contro un'abitazione nel quartiere di Chah Tangu, a Qeshm, ha ucciso tre membri della stessa famiglia: il padre, la madre e il figlio di 2 anni", ha scritto Fars su Telegram, citando l'Università di scienze mediche di Hormozgan.
"Altri due bambini, di 7 e 9 anni, sono rimasti feriti durante l'attacco e trasferiti in ospedale", ha aggiunto l'agenzia.
Gli attacchi iraniani agli alleati Usa
L'agenzia di stampa statale iraniana Irna riporta che diverse città nella provincia sud-occidentale del Khuzestan - Abadan, Shadegan, Arvandkenar e Ahvaz - e l'isola di Qeshm, nel Golfo Persico, sono state colpite.
L'Arabia Saudita, il piu' grande esportatore di petrolio al mondo, ha denunciato due giorni di attacchi con droni contro impianti petroliferi, attribuendoli a gruppi armati iracheni alleati di Teheran. L'esercito giordano ha dichiarato di aver intercettato cinque missili iraniani, dopo che il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione aveva affermato di aver preso di mira basi statunitensi nel Paese.
Su un altro fronte, Israele ha accusato Hezbollah di aver utilizzato un drone durante la notte contro un veicolo israeliano in Libano, in quella che l'esercito ha definito "una palese violazione del cessate il fuoco".
In Iraq, l'operazione aerea congiunta USA-Arabia Saudita ha fatto seguito agli attacchi di quelle che Riad ha definito "milizie terroristiche fedeli all'Iran" contro le sue infrastrutture petrolifere. L'esercito statunitense ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira siti logistici e di armi appartenenti a un gruppo allineato con l'Iran. L'alleanza irachena Hashed al-Shaabi ha dichiarato che gli attacchi hanno ucciso almeno 20 miliziani e ha denunciato una "pericolosa escalation" contro un'"istituzione di sicurezza ufficiale".
L'alleanza Hashed al-Shaabi, nota anche come Forze di Mobilitazione Popolare, è stata creata nel 2014 per combattere i jihadisti prima della sua integrazione nell'esercito. Comprende brigate appartenenti a gruppi sostenuti dall'Iran. L'Iraq ha condannato gli attacchi statunitensi e sauditi, affermando di respingere "ogni atto di aggressione, indipendentemente da chi ne sia responsabile o dalle giustificazioni addotte".
Secondo Fox News, tuttavia, Trump ha affermato che gli attacchi sono stati "coordinati con il governo iracheno".
Tre soldati pasdaran uccisi in attacco Usa
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato che tre dei loro soldati sono stati uccisi in un attacco statunitense contro una provincia nord-occidentale dell'Iran. "Nel brutale attacco perpetrato dal criminale regime terroristico statunitense giovedi' 30 luglio 2026, tre coraggiosi e devoti membri delle Guardie Rivoluzionarie nella provincia di Zanjan sono diventati martiri", ha dichiarato la sezione regionale dell'esercito ideologico della Repubblica Islamica in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa Tasnim.
Distrutti tre F-35 in base Usa Giordania
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato in un comunicato di aver completamente distrutto tre F-35 in un attacco alla base statunitense di al-Azraq, in Giordania, e di aver inflitto "gravi danni" ad altri tre velivoli della stessa categoria. I pasdaran hanno spiegato di aver lanciato l'operazione aerea contro una rampa e un capannone di manutenzione della base in risposta al raid statunitense sull'isola di Qeshm in cui sono rimasti uccisi due genitori e il loro bambino.
"Nell'attacco sono rimasti uccisi anche diversi ufficiali nemici e personale tecnico e di manutenzione. La nostra regione non e' un posto per l'esercito infanticida che massacra crudelmente famiglie innocenti nel cuore della notte mentre dormono", hanno affermato le Guardie Rivoluzionarie, che hanno promesso di continuare la lotta finche' "l'ultimo occupante americano non sara' espulso dalle terre islamiche".