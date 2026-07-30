Cuba: chiusi oltre il 70% degli hotel per le sanzioni USA

AGI - Oltre il 70% degli hotel di Cuba e' chiuso a causa delle pressioni degli Stati Uniti, provocando la "paralisi quasi totale" di questo settore chiave per l'economia del Paese, ha riferito mercoledi' il primo ministro Manuel Marrero. "Le ripercussioni derivanti dalla mancanza di carburante e le sanzioni applicate hanno generato una paralisi quasi totale dei servizi turistici", ha dichiarato Marrero davanti al Parlamento. Il primo ministro ha precisato che attualmente risulta chiuso il 73% delle strutture alberghiere.
L'addio delle catene internazionali
"A seguito delle pressioni esercitate, si sono ritirate 7 catene alberghiere che gestivano il 46% delle camere del Paese", ha segnalato. L'uscita di questi gruppi alberghieri internazionali ha lasciato "circa 25.000 lavoratori in una situazione di vulnerabilita'", ha aggiunto Marrero, nel primo resoconto fornito dal governo cubano sull'impatto delle sanzioni di Washington nel settore. Il turismo rappresenta la seconda fonte di entrate in valuta estera e, fino a gennaio, impiegava oltre 300.000 persone nell'isola di 9,4 milioni di abitanti.
Sanzioni USA e crisi energetica
Oltre al blocco alle forniture di carburante imposto a gennaio, che ha causato la peggiore crisi economica ed energetica di Cuba da decenni, il governo del presidente Donald Trump ha sferrato negli ultimi mesi un'offensiva di sanzioni contro dirigenti, aziende e istituzioni dell'isola. A seguito delle sanzioni di maggio contro il conglomerato militare cubano GAESA, diverse catene internazionali hanno cessato la gestione degli hotel operati in collaborazione con il gruppo per evitare le restrizioni statunitensi. Tuttavia, alcune compagnie, come le spagnole Melia' e Iberostar, hanno mantenuto gli stabilimenti gestiti in partnership con il Ministero del Turismo.
Crollano gli arrivi e stop ai voli
Washington ha comunicato a luglio nuove sanzioni contro il medesimo ministero, estendendo la pressione a operazioni che fino a quel momento erano rimaste escluse. Dopo l'annuncio ufficiale di febbraio sulla scarsita' di carburante per l'aviazione, generata dal blocco petrolifero degli Stati Uniti, anche compagnie aeree canadesi, russe ed europee hanno annunciato la sospensione dei voli verso l'isola. Tra gennaio e giugno, il turismo ha registrato un crollo del 58% rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati ufficiali.