La Casa Bianca pensa a nuove recinzioni e misure di sicurezza

AGI - La Casa Bianca sta valutando l'installazione di recinzioni permanenti in parte del suo perimetro per rafforzare la sicurezza del complesso presidenziale, una proposta che giustifica con l'aumento delle minacce contro Donald Trump, mentre alcuni visitatori avvertono che potrebbe rendere ancora più difficile l'accesso a uno dei luoghi più emblematici di Washington.
Il piano, ancora in attesa di approvazione, prevede di collocare cancelli permanenti alle estremità dell'avenue Pennsylvania, la strada che collega la Casa Bianca con il Campidoglio, così come una nuova recinzione attorno alla piazza Lafayette, il parco situato di fronte alla facciata nord della residenza presidenziale.
Le reazioni dei turisti
Con questo, sebbene finora non si conoscano molti dettagli, l'amministrazione potrebbe sostituire parte dell'attuale sistema di recinzioni e bollard temporanei con un'infrastruttura fissa che le permetterebbe di chiudere rapidamente il parco se rilevasse un rischio per la sicurezza.
"Sapevamo dalle notizie che ci sarebbero state delle recinzioni, ma non immaginavamo che fossero così estese", ha spiegato all'EFE Kate Smead, una visitatrice del Regno Unito, mentre cerca di vedere la Casa Bianca attraverso uno dei piccoli varchi nelle barriere attuali che già delimitano il parco dall'inizio dell'anno.
"Si ha la sensazione che tutto sia fortificato, che si aspettino un attacco da un momento all'altro, invece di essere un posto piacevole da visitare", ha aggiunto.
Un parco storico alla Casa Bianca
Il progetto ha fatto un passo avanti la settimana scorsa, quando il Servizio Segreto, la Casa Bianca e il Servizio dei Parchi Nazionali hanno presentato alla Commissione delle Belle Arti due proposte per installare la recinzione permanente attorno alla piazza Lafayette. Le agenzie prevedono che la sua installazione possa iniziare il prossimo anno, se ricevono le autorizzazioni necessarie, in quella che sarebbe la prima recinzione permanente attorno al parco in più di un secolo.
La piazza, di quasi tre ettari, è stata per decenni uno dei principali scenari di proteste a Washington, dalle mobilitazioni contro diverse guerre fino alle manifestazioni per i diritti civili, motivo per cui la possibilità di limitarne l'accesso ha suscitato inquietudine anche tra gli attivisti.
Preoccupazioni tra turisti e attivisti
Per i turisti alla prima visita, questo condizionerebbe ulteriormente la loro esperienza. "Se mettono barriere permanenti, ovviamente sarà un problema. Se le possono fare trasparenti, in modo che la gente possa avere una migliore visibilità, sarebbe meglio, perché danneggia l'esperienza", ha segnalato Gabriel Pérez, un turista arrivato da Miami.
Interrogati sul motivo dell'iniziativa, diversi visitatori danno per scontato che risponda a "qualche incidente recente" e al clima di tensione attorno alla sicurezza di Trump.
L'aumento delle minacce ontro Trumpc
L'inquietudine per la sicurezza del presidente è aumentata dopo il tentativo di attentato dello scorso aprile durante la cena dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, che è stata infine riprogrammata per lo scorso venerdì.
Pochi giorni prima della cena, il direttore del Servizio Segreto, Sean Curran, ha lanciato l'allarme sull'aumento delle minacce e ha assicurato che l'agenzia aveva aperto circa 10.000 fascicoli di intelligence di protezione da gennaio, quasi il 40% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Sono cifre che questa agenzia, e certamente io stesso, non avevamo mai visto nei miei 24 anni di carriera", ha affermato Curran.