La regina Màxima di Olanda ha inaugurato il WorldPride 2026

AGI - Una regina a sostegno delle drag queen. Màxima d'Olanda ha partecipato al lancio di uno dei più grandi eventi Lgbtq al mondo, ad Amsterdam. La sovrana ha inaugurato ufficialmente ieri il WorldPride 2026 in città, di fronte a drag queen e altri attivisti Lgbtq. "Maestà, oggi non è sola", ha dichiarato la sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, durante la cerimonia, "è qui in compagnia di 'regine' provenienti da ogni contesto. Benvenute alle regine".
Maxima e Halsema sono salite su un palco dove campeggiavano cartelli con le scritte "I diritti dei gay sono diritti umani" e "Più forti insieme". Fino all'8 agosto, la città ospiterà 300 eventi che coniugano la gioiosa esuberanza dei raduni Pride di tutto il mondo con quell'attivismo che, secondo molti leader Lgbtq, rimane ancora necessario.
Parata e celebrazioni
Per celebrare l'apertura del festival si è svolta una parata Pride, mentre la drag queen Lady Heineken ha officiato il rinnovo delle promesse nuziali di alcune coppie a bordo di un traghetto. "Si dice spesso che bisogna scegliere tra protesta e celebrazione. Io non la penso così. Una celebrazione priva di anima non è nulla. Una protesta senza gioia è molto meno incisiva", ha affermato Halsema in un appassionato discorso inaugurale.
Diritti e vigilanza
L'evento ha inoltre acceso i riflettori su Paesi come l'Uganda, dove l'omosessualità è criminalizzata, e su altre nazioni in cui le persone transgender hanno subito aggressioni, richiamando alla vigilanza per tutelare i diritti acquisiti dalla comunità Lgbtq.
L'appello della sindaca
Halsema ha esortato le persone a "guardarsi dentro, perché la tolleranza sta diminuendo. La comunità queer sta diventando più visibile, più gioiosa, presente ovunque. Ma c'è anche una reazione negativa", ha dichiarato.
Mostra sulla cultura drag
Una mostra intitolata "Drag in Amsterdam", allestita nell'archivio cittadino, celebra il WorldPride offrendo una retrospettiva sulla storia e sull'impatto della cultura drag nella capitale olandese.
Il ruolo durante l'epidemia di Aids
"Negli anni '80 e '90, al culmine dell'epidemia di Aids, la comunità drag ha svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulle pratiche di sesso sicuro e ha organizzato numerosi spettacoli di beneficenza per raccogliere fondi destinati a specifici ospedali", ha affermato Kadja Bijlmakers, 30 anni, curatrice della mostra.
Il sostegno alla comunità queer
"Come amministrazione comunale, vogliamo dimostrare di essere al fianco della comunità queer e di sostenerla pienamente", ha concluso.