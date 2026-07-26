Il tifone Noul si è abbattuto sulla Cina, caos e danni ingenti

AGI - Il tifone Noul ha colpito, creando molti danni, parte della Cina meridionale con forti venti e piogge, innescando interventi di soccorso di emergenza nella tempesta più violenta ad abbattersi sul Paese quest'anno, hanno riferito i media di Stato.
Prima dell'approdo della tempesta nelle prime ore del mattino, le previsioni di maltempo severo avevano spinto le autorità a evacuare più di 340.000 persone e a sospendere il lavoro e i servizi ferroviari, con importanti disagi ai voli proseguiti per tutta la mattinata di domenica. Ma, dopo l'arrivo della tempesta, gli evacuati sarebbe almeno il doppio.
Il passaggio di Noul sulla Cina meridionale
Il centro del tifone ha attraversato la terraferma intorno alle 3:50 del mattino, ora locale, vicino alla cittadina di Pinghai, nella provincia del Guangdong, a circa 80 chilometri a nordest del centro finanziario di Hong Kong, ha riferito l'emittente di Stato Cctv. I venti massimi sostenuti vicino all'occhio della tempesta al momento dell'approdo erano di 162 chilometri (101 miglia) orari, secondo il resoconto. Questo ha reso Noul il tifone più forte ad aver colpito il Paese finora nel 2026, ha aggiunto Cctv.
I danni nelle Filippine
Prima di guadagnare intensità sabato sul Mar Cinese Meridionale, Noul aveva già lasciato una scia di danni, sfiorando le isole all'estremo nord delle Filippine. Tre persone sono morte e una risulta dispersa a causa del tifone, ha dichiarato domenica l'agenzia governativa filippina per la gestione delle catastrofi. Più di 9.300 persone erano state evacuate e 235 abitazioni avevano subito danni, ha aggiunto il National Disaster Risk Reduction and Management Council.
China has issued its highest #REDtyphoonalert as Typhoon Noul approaches #Guangdong Province— GlobeUpdate (@Globupdate) July 26, 2026
700,000+ evacuated
Hundreds of flights canceled, rail & ferry services suspended#HongKong briefly raised Typhoon Signal No. 9#TyphoonNoul is 12th named storm of 2026#China pic.twitter.com/xmoB5dsWf8
Danni e disagi a Hong Kong
Nella Cina meridionale, nelle prime ore di domenica, venti ululanti e piogge intense sono stati ripresi in filmati pubblicati da Cctv, con strade cosparse di detriti e alcune piccole strutture, tra cui un canestro da basket, abbattute dalle raffiche. Le autorità del Guangdong hanno innalzato il livello di risposta di emergenza per i soccorsi in caso di catastrofe della provincia al terzo livello più alto, poi al secondo, in aggiornamenti successivi nella mattinata di domenica.
Almeno 350 voli passeggeri in partenza e in arrivo da Hong Kong sono stati cancellati domenica, secondo quanto mostrato dal sito web dell'aeroporto. Le autorità della città hanno dichiarato che 21 persone sono rimaste ferite a causa del tifone, mentre sono state ricevute 300 segnalazioni di alberi caduti e otto di allagamenti.
"Noul sta avanzando stabilmente verso l'entroterra del Guangdong e si sta indebolendo progressivamente, ma le raffiche di vento stanno ancora colpendo molte zone di Hong Kong, con venti occasionalmente di forza tempesta sulle zone più elevate", ha dichiarato l'Osservatorio di Hong Kong. Il governo di Hong Kong ha dichiarato di aver ricevuto oltre 100 segnalazioni di alberi caduti, e che nove persone sono rimaste ferite.
Typhoon #Noul is charging toward China, and is expected to make landfall northeast of Hong Kong later today pic.twitter.com/IMArpajrcq— Zoom Earth (@zoom_earth) July 25, 2026
Le previsioni per i prossimi giorni
"Dopo l'approdo, Noul si sposterà verso l'entroterra, portando forti venti e piogge nelle province di Jiangxi, Hunan e Hubei", ha dichiarato Cctv. Precipitazioni "estreme" sono possibili in alcune zone di Guangdong, Hunan e Jiangxi, ha detto Cctv, in particolare nelle aree montuose dove la prevenzione delle alluvioni è "complessa". La risposta di emergenza per il controllo delle alluvioni in quelle tre province è stata elevata al terzo livello più alto, ha riferito Xinhua. Cctv ha osservato che le precipitazioni causate dal tifone potrebbero protrarsi fino a martedì, comprese le province fino a nord come Henan e Shandong.
La National Development and Reform Commission del governo centrale ha stanziato 100 milioni di yuan (14,8 milioni di dollari) per sostenere il Guangdong negli sforzi di recupero post-tifone, inclusa la ricostruzione di strade e infrastrutture danneggiate.