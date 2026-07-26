Siria, Guterres chiede il ritiro israeliano dal Golan

AGI - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto sabato la fine delle violazioni israeliane in Siria e ha sollecitato un sostegno internazionale alla transizione del Paese, nella sua prima visita sotto le nuove autorità dopo anni di guerra civile.
Il ministro degli Esteri Asaad al-Shaibani ha chiesto il ritiro delle forze israeliane dalla zona cuscinetto pattugliata dall'Onu sulle alture del Golan occupate da Israele, dove si sono schierate nel 2024 dopo la cacciata del leader di lunga data Bashar al-Assad.
Il ritiro delle truppe israeliane dal Golan
Guterres è il primo segretario generale dell'Onu a visitare la Siria dal suo predecessore Ban Ki-moon nel 2009, due anni prima dell'inizio della guerra siriana, che ha ucciso più di mezzo milione di persone prima che le nuove autorità islamiste prendessero il potere. "Sottolineiamo l'importanza di rispettare pienamente la sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale della Siria", ha detto Guterres in conferenza stampa.
"Le violazioni della sovranità e dell'integrità territoriale della Siria sono inaccettabili e devono cessare. Quello che sta accadendo nella regione intorno alle alture del Golan è totalmente inaccettabile", ha spiegato, aggiungendo: "Vorrei ricordare alla comunità internazionale che le alture del Golan sono territorio siriano". Dopo la caduta di Assad, Israele ha inviato truppe nella zona cuscinetto pattugliata dall'Onu che separava le forze israeliane e siriane sul Golan per decenni, e ha condotto attacchi e ripetute incursioni più in profondità nel territorio siriano. I funzionari israeliani hanno dichiarato di voler mantenere le forze in una "zona di sicurezza" nella Siria meridionale.
Un momento "cruciale" per Antonio Guterres
Shaibani ha detto che "la continuazione delle azioni militari israeliane e l'occupazione illegale della nostra terra oltre la linea del 1974 rappresentano una minaccia diretta alla sicurezza della regione". "Rinnoviamo la nostra richiesta di una posizione ferma dell'Onu che spinga per un ritiro immediato e incondizionato", ha aggiunto. Guterres, in quella che ha definito una visita di solidarietà, ha detto che l'Onu è al fianco della Siria in un momento "cruciale". "Siamo pronti a sostenere la vostra transizione politica, compresi gli sforzi per garantire la giustizia transizionale, redigere una costituzione permanente e tenere elezioni libere ed eque", ha detto Guterres. La ripresa della Siria è un imperativo umanitario e "un investimento nello sviluppo, nella pace e nella stabilità regionale", ha affermato.
"La Siria è oggi il pilastro della stabilità del Medio Oriente" mentre la guerra tra Iran e Stati Uniti scuote la regione. Shaibani ha definito la visita "una chiara dichiarazione dello spostamento della Siria verso la posizione di partner attivo nelle Nazioni Unite, e l'inizio di una nuova fase basata su una stretta cooperazione per raggiungere una piena ripresa nazionale".
La ricostruzione della Siria e le nuove sfide
Da quando il presidente Ahmed al-Sharaa ha preso il potere, la comunità internazionale ha esortato le nuove autorità islamiste a istituire un sistema di governo che includa tutte le componenti della società multietnica e multiconfessionale della Siria, in particolare dopo gli spargimenti di sangue settari dello scorso anno. Una dichiarazione dell'ufficio di Sharaa ha detto che il suo incontro con il segretario generale dell'Onu ha riguardato il rafforzamento della cooperazione tra Siria e Onu "nei settori umanitario e dello sviluppo".
La visita alla Città Vecchia
Ha riguardato anche "il sostegno agli sforzi verso la ripresa e la ricostruzione anticipate e l'accento sul rispetto della sovranità, dell'unità e dell'integrità territoriale della Siria", si legge nella dichiarazione. I media di Stato hanno riferito che Guterres ha visitato in precedenza la Città Vecchia di Damasco, con immagini che lo mostrano alla celebre Moschea degli Omayyadi. Un funzionario dell'Onu ha detto all'Afp che, mentre si trovava a Damasco, Guterres ha incontrato membri della forza di pace dell'Onu dispiegata sul Golan. Ha anche visitato la prigione di Sednaya vicino alla capitale, la struttura più tristemente nota per la sua brutalità sotto Assad, definita un "mattatoio umano" da Amnesty International.
L'Onu e la crisi umanitaria
Israele conquistò gran parte del Golan dalla Siria nella guerra arabo-israeliana del 1967 e in seguito annesse le aree sotto il proprio controllo, una mossa non riconosciuta dalla maggior parte della comunità internazionale. Nonostante le tensioni tra i due vicini, Israele e le nuove autorità siriane hanno tenuto diversi round di colloqui diretti e hanno concordato di istituire un meccanismo di condivisione di intelligence. La guerra in Siria ha distrutto le infrastrutture del Paese e spinto milioni di persone a fuggire, internamente e all'estero. Dalla cacciata di Assad, circa 1,7 milioni di rifugiati sono tornati in Siria, secondo l'Onu, mentre circa 5,5 milioni di persone restano sfollate all'interno del Paese e sei milioni all'estero. Si stima che 15,6 milioni di persone necessitino di assistenza umanitaria.