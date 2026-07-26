Gb, Burnham debutta con tre misure fiscali popolari

AGI - Il premier britannico Andy Burnham ospiterà oggi - lunedì 27 luglio - il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per sottolineare il "sostegno incrollabile" di Londra a Kiev. Lo ha annunciato Downing Street, precisando che i due visiteranno una base navale britannica e ascolteranno le testimonianze del personale delle forze armate di entrambi i Paesi impegnato nell'addestramento dei militari ucraini. Zelensky è il primo leader straniero a incontrare Burnham da quando si è insediato una settimana fa alla guida del Regno Unito.
La prima settimana di Burnham a Downing Street
La prima settimana in carica del nuovo primo ministro britannico Andy Burnham ha segnato un cambiamento di orientamento e di stile per il governo laburista di centro-sinistra, nel tentativo di prendere nettamente le distanze dal suo predecessore Keir Starmer.
Burnham, 56 anni, ha annunciato tre misure di sostegno volte a offrire ai cittadini e alle imprese britanniche un primo, modesto aiuto per far fronte all'elevato costo della vita, tema che ha posto al centro della sua amministrazione appena insediata.
Le prime misure di Burnham
Ha annunciato l'abolizione di una tassa sulle bollette elettriche domestiche, l'introduzione di un tetto massimo per la maggior parte delle tariffe degli autobus in Inghilterra e una riduzione del 20% delle imposte commerciali per pub, club e locali con musica dal vivo.
Al contrario, una delle prime mosse di Starmer al potere due anni fa era stata quella di tagliare i sussidi per il riscaldamento invernale destinati a milioni di anziani un errore che è stato costretto a correggere e dal quale ha faticato a riprendersi.
Queste prime misure di sostegno di Burnham sollevano interrogativi sul fatto che egli condivida l'impegno di Starmer nei confronti della disciplina fiscale, sebbene egli insista nel sostenere che esse rappresentino una "ridefinizione delle priorità" della spesa.
Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha fatto impennare i prezzi dell'energia, e altre crisi geopolitiche al di fuori del controllo di Burnham potrebbero influire sulla sua capacità di portare avanti il suo programma sul costo della vita. Prima o poi dovrà anche affrontare le questioni internazionali, ma si prevede che viaggerà meno di Starmer, il quale ha lavorato duramente per ripristinare la credibilità della Gran Bretagna all'estero, ma è stato soprannominato "Keir, mai qui" dagli oppositori.
Lo stile comunicativo diretto
Dopo il suo arrivo a Downing Street lunedì scorso, Burnham ha tenuto un discorso senza appunti e senza il tradizionale leggio, a simboleggiare l'immagine più rilassata che si è coltivato nel corso dei nove anni in cui è stato sindaco di Manchester.
Detto questo, ha sostituito la sua caratteristica maglietta scura e la giacca con giacca e cravatta, pur continuando a pubblicare regolarmente sui suoi canali social video informali incentrati sui selfie.
Durante il suo discorso inaugurale, Burnham ha sottolineato il suo desiderio di "riportare la speranza", in contrasto con i ripetuti avvertimenti del governo Starmer sulle "scelte difficili" necessarie dopo 14 anni di governo conservatore.
Venerdi', Burnham ha inaugurato il suo nuovo ufficio al numero 10 di North Street a Manchester, dove intende lavorare almeno una volta alla settimana nell'ambito del suo impegno per aumentare il decentramento in Inghilterra.
Rivolgendosi al personale, ha affermato che quello sarebbe stato il "centro nevralgico di una Gran Bretagna rinnovata" e non una "trovata di breve durata".
Burnham ha promesso di unire il partito laburista al governo, un impegno che alcuni commentatori hanno giudicato piuttosto ipocrita, dato che i suoi sostenitori hanno appena contribuito a destituire Starmer dal potere.
Mercoledi' scorso ha respinto le insinuazioni secondo cui la sua decisione di escludere numerosi fedelissimi di Starmer dalla sua squadra ministeriale e di promuovere i propri alleati costituisse di per se' una mossa di fazione. "Ovviamente, è necessario apportare dei cambiamenti per dare al governo quella nuova direzione che ho invocato. È semplicemente la realtà della politica", ha affermato Burnham.
L'opposizione di Nigel Farage
Poiché è stato catapultato alla guida del governo dai deputati laburisti, anziche' aver vinto con un voto popolare, Burnham dovra' probabilmente affrontare continue domande sul suo mandato. In qualità di leader del partito piu' numeroso in Parlamento, è diventato automaticamente primo ministro senza dover indire nuove elezioni generali. Le prossime sono previste per il 2029.
Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK, in testa ai sondaggi da circa 18 mesi, ha ripetutamente affermato che Burnham dovrebbe indire subito elezioni nazionali. Queste richieste potrebbero intensificarsi se Burnham si discostasse dal programma elettorale con cui il Partito Laburista guidato da Starmer ha conquistato la maggioranza nel luglio 2024, cosa che potrebbe essere tentato di fare se l'economia continuasse a ristagnare.