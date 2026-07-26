Flavio Bolsonaro sfiderà Lula alle prossime elezioni in Brasile

AGI - Il Partito Liberale brasiliano, guidato dall'ex presidente Jair Bolsonaro, ha ufficialmente nominato il figlio maggiore, il senatore Flavio Bolsonaro, per le elezioni presidenziali di ottobre. "Flavio è stato scelto da suo padre per continuare il progetto che ha già dato i suoi frutti. Sei il candidato a nome del Paese e di milioni di brasiliani. Che Dio illumini il tuo cammino", ha dichiarato il presidente del PL, Valdemar Costa Neto, durante la cerimonia di nomina che si è tenuta allo stadio Pacaembu di San Paolo, alla quale è prevista la presenza del presidente argentino Javier Milei.
Flavio Bolsonaro, 45 anni, succederà quindi a suo padre, che è stato interdetto dalle cariche pubbliche, condannato e si trova agli arresti domiciliari per aver presumibilmente orchestrato un complotto golpista dopo aver perso le elezioni del 2022 contro l'attuale presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, che si ricandiderà a 80 anni.
L'omaggio al padre e il legame con Milei
Prima di elogiare Flavio, Costa Neto ha ricordato suo padre, che ha descritto come "il più grande leader che abbia mai visto" in vita sua. Ha anche affermato che è stato "un onore" ricevere Milei, che ha indicato come modello per Flavio Bolsonaro. "È una gioia vedere ciò che sta facendo per il popolo argentino", restituendo "fiducia e prosperità" al Paese, ha osservato il politico.
La convention di Pacaembu in Brasile
Durante la cerimonia, Flavio Bolsonaro, in abito scuro e camicia bianca senza cravatta, ha ascoltato con commozione i videomessaggi dei suoi fratelli Eduardo, in esilio volontario negli Stati Uniti dopo essersi sentito perseguitato dalla magistratura, e Carlos. "Confido nella tua capacità di portare avanti l'opera di Jair Bolsonaro", ha detto Carlos Bolsonaro, ex consigliere comunale di Rio de Janeiro, nel video, mentre Flavio si asciugava le lacrime con un fazzoletto, beveva acqua e teneva la mano della moglie Fernanda.
Alla convention, tenutasi in una struttura all'interno del Parco Nazionale di Pacaembu, hanno partecipato alcune centinaia di attivisti, oltre a senatori, deputati e governatori allineati con il movimento dell'ex presidente.
Il testa a testa tra Flavio Bolsonaro e Lula nei sondaggi
Le elezioni di quest'anno vengono presentate come un nuovo scontro tra il movimento progressista guidato da Lula, leader del Partito dei Lavoratori (PT), e l'estrema destra incarnata da Flavio Bolsonaro. Secondo i sondaggi, Lula gode di un leggero vantaggio sul figlio maggiore di Jair. L'ultimo sondaggio Datafolha, pubblicato venerdì, attribuisce a Lula il 48% dei voti contro il 43% di Flavio Bolsonaro in un eventuale ballottaggio. Il senatore aveva brevemente superato Lula qualche mese fa, ma il suo consenso è calato nelle ultime settimane a seguito di una serie di attacchi alla matrigna, Michelle Bolsonaro, con la quale ha siglato una tregua, e dopo che è emerso il suo legame con un banchiere incarcerato per una frode multimilionaria nel sistema finanziario.
Milei e il "rischio Lula"
Il Brasile si trova ad affrontare "il rischio Lula" nelle elezioni di ottobre, in cui il presidente di sinistra cercherà la rielezione. Lo ha affermato Javier Milei, in Brasile per sostenere la candidatura presidenziale del figlio di Bolsonaro, Flavio. "Credo fermamente che non ci sia nessun altro come lui in grado di porre fine al rischio Lula che incombe sul Brasile", ha affermato durante la convention del Partito Liberale. Milei, accompagnato nel Paese dalla sorella Karina, è stato ricevuto dal governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas, che gli ha conferito l'Ordine di Ipiranga, la più alta onorificenza del governo regionale.
Il presidente argentino è stato accolto con tutti gli onori al Palacio dos Bandeirantes, ma al posto del tappeto rosso, ne è stato steso uno blu, gesto del governatore regionale che alludeva alla cosiddetta "ondata blu" in America Latina, un termine usato dagli alleati di destra per descrivere l'ascesa dei governi conservatori nella regione. "L'Argentina è un partner strategico per San Paolo e i numeri dimostrano la solidità di questa cooperazione", ha affermato il governatore, sottolineando l'intenzione di ampliare gli investimenti e le opportunità di sviluppo congiunto.